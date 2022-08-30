強降雨釀南勢角積淹水 民眾憂瓦磘溝潰堤向民代陳情

新北中和近日又出現瞬間強降雨造成南勢角一帶嚴重淹水，當地秀明里及景南里都向民代陳情，指出強降雨排水不及已造成民怨，南勢角災情慘重，更擔心周遭的瓦磘溝潰堤；新北水利局回應，已完成設施檢查，雨水下水道幹線土石淤積及遭不明管線橫越阻礙排水，才造成排水不及，目前已派工清疏，預計明中午前完成。

新北市中和區近日瞬間強降雨，造成南勢角南勢角仁愛街、忠孝街、安平街一帶嚴重積淹水，水勢湧入附近店家，水深達腳踝高，汪洋一片。此外，僅40分鐘的強降雨還造成瓦磘溝水位達8分滿，水位看起來怵目驚心，周圍民眾擔憂「潰堤」造成災害，疾呼「不能再等了」。

新北市議員陳錦錠表示，接獲秀明里長施義男、景南里長胡宇辰等陳情，強降雨排水不及已造成民怨，南勢角災情慘重，甚至瓦磘溝整治仍未看見成果，日後若再度強降雨，瓦磘溝一旦潰堤，周圍民眾該如何是好。

陳錦錠指出，自己昨日邀水利局長宋德仁與地方里長們座談，盼市府可以重視南勢角地區淹水問題及瓦磘溝整治的相關工程。她強調，民眾不該成為強降雨的受災戶，應清楚告訴民眾淹水到底是地勢問題還是設計排水問題，並研擬改善方法。

陳錦錠提到，瓦磘溝整治工程持續，當時發生強降雨時，所有工程機具都來不及撤離，堆放於瓦磘溝內的機具，反而成為加劇水位上升的因素之一，施工團隊的預警機制為何？倘若造成人命傷亡就為時已晚，公安問題也要加強。

陳錦錠認為，水利局應研議一旦水位暴漲後周圍民眾的預警機制，要讓周圍民眾第一時間得知訊息，才能有充足的時間逃生，且瓦磘溝整治工程更應如期如質完工，包含排水、疏濬、防惡臭、汙水下水道接管等。