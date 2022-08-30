榕錦時光生活園區下周開幕 全齡生活園區民眾好期待

台北市文化局以「老房子文化運動計畫」引入民間力量修復活化文化資產，歷經三年多修復日式宿舍群「原台北刑務所官舍」，由營運團隊「逸居股份有限公司」打造「榕錦時光生活園區」，是「從老到小、小孩和毛孩都能逛」的生活園區，園區內處處可見設計及各種友善設施；園區規劃將於9月7日正式開幕，明天起開始試營運。

北市文化局表示，「原台北刑務所官舍」是1905年竣工的台灣最大規模監獄「原台北刑務所」的獄政官員宿舍。台北刑務所作為台北監獄的前身，台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水皆曾被關押在此，抗日烈士羅福星也在此受刑，是台北獄政的重要歷史場域。70 年代起此區被稱為「華光社區」，當地居民則稱呼為「監獄口」。

文化局表示，文化局在2013年底將台北刑務所官舍登錄為歷史建築後，2017年投入1億4298萬餘元，展開全面修復作業。2020年文化局以老房子文化運動計畫媒合「逸居股份有限公司」，由營運團隊再投入5847萬餘元經費，以「榕錦時光」為名，以跨齡社區參與、青銀創育成、長者生活服務及全齡飲食為核心，營造適合全年齡民眾共同體驗的生活園區。

文化局表示，「榕錦時光生活園區」以全齡共樂和在地共生為營運主軸，營運團隊參考日本社區共生經典範例「佛子園」，在園區中設置社區保健室，提供社區健康照護服務，讓有照護需求的社區居民可獲得服務支援。園區同時集結養生舒壓、精品咖啡、親子寵物、餐飲體驗等15家精選品牌店家進駐園區，打造質感選品、文化體驗、特色飲食、課程展演等多項服務於一身的全齡共樂生活園區。

榕錦時光生活園區執行長白佩玉說，取名「榕錦時光生活園區」是因為園區內有許多棵受保護的數十年甚至數百年樹齡的榕樹，「錦」則是取自日治時期此處名為「錦町」，園區也在錦泰里，兩個字合起來也有「榮景」的諧音，加上「時光」，表示團隊希望這次修復能讓此處重返過去的榮景時光。

白佩玉說，園區內有知名咖啡廳、鬆餅店、和服體驗、親子用品、寵物用品和餐飲體驗店家，園區的目標，是讓民眾從老到小甚至毛小孩，都可以在園區裡覺得很自在、沒有違和感。園區內也有各種為各年齡層設計的巧思，例如園區內行人道上老樹根部突起，園區因此將人行道加高，但各店家入口都有斜坡方便輪椅或嬰兒車進出，日式老屋屋頂較低，園區擔心民眾撞到頭，除了貼警語，還掛了綠色盆栽提醒民眾。