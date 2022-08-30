基隆河汐止步道直角危險 增懸臂式步道取直

基隆河汐止步道每天很多人散步或是騎自行車，不過，在新長安橋下卻因為有兩個幾乎呈現90度的直角，非常危險，所以，今(30)日新北市議員廖先翔現場會勘，也決定在靠近基隆河岸增加懸臂式的步道取直，預計明年中完成。

新北市議員廖先翔表示，這幾年市長侯友宜及市府團隊在汐止基隆河沿岸自行車步道，投入相當多的經費改善，在前一陣子靠近基隆的五堵風華隧道開闢完成之後，騎五堵這一段自行車道的人越來越多，就有民眾反應在新長安橋橋下，當初為了閃避橋墩，所以，有兩個比較大的直角，現場都要設反光鏡增加安全性，所以，民眾就希望能夠改善。

長安里長楊清風說，新長安橋下方當初設計出現了幾個彎曲的轉角，造成騎自行車或是慢跑，相對產生危險，另外，照明也不足，今天很感謝議員廖先翔辦理會勘，邀請相關單位來討論進行改善，打算將自行車道拉平，在堤外增步道，這樣整個動線、景觀都會變的更好。

廖先翔指出，今天邀請水利局高灘處到現場會勘，也決定將步道用懸臂式的方式往基隆河方向延伸，讓未來河濱步道的串聯可以取直，讓整個動線比較順暢安全，工程預計會在年底設計完成，明年初施作，總經費八百多萬元，明年中就可以改善完成，提供更安全的河濱休憩環境，讓大家運動休閒。