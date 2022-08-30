基隆河汐止步道直角危險 增懸臂式步道取直

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
基隆河汐止步道新長安橋下有兩個幾乎呈現90度的直角，非常危險，新北市議員廖先翔會勘，也決定增加懸臂式的步道取直，預計明年中完成。 圖／觀天下有線電視提供
基隆河汐止步道新長安橋下有兩個幾乎呈現90度的直角，非常危險，新北市議員廖先翔會勘，也決定增加懸臂式的步道取直，預計明年中完成。 圖／觀天下有線電視提供

基隆河汐止步道每天很多人散步或是騎自行車，不過，在新長安橋下卻因為有兩個幾乎呈現90度的直角，非常危險，所以，今(30)日新北市議員廖先翔現場會勘，也決定在靠近基隆河岸增加懸臂式的步道取直，預計明年中完成。

新北市議員廖先翔表示，這幾年市長侯友宜及市府團隊在汐止基隆河沿岸自行車步道，投入相當多的經費改善，在前一陣子靠近基隆的五堵風華隧道開闢完成之後，騎五堵這一段自行車道的人越來越多，就有民眾反應在新長安橋橋下，當初為了閃避橋墩，所以，有兩個比較大的直角，現場都要設反光鏡增加安全性，所以，民眾就希望能夠改善。

長安里長楊清風說，新長安橋下方當初設計出現了幾個彎曲的轉角，造成騎自行車或是慢跑，相對產生危險，另外，照明也不足，今天很感謝議員廖先翔辦理會勘，邀請相關單位來討論進行改善，打算將自行車道拉平，在堤外增步道，這樣整個動線、景觀都會變的更好。

廖先翔指出，今天邀請水利局高灘處到現場會勘，也決定將步道用懸臂式的方式往基隆河方向延伸，讓未來河濱步道的串聯可以取直，讓整個動線比較順暢安全，工程預計會在年底設計完成，明年初施作，總經費八百多萬元，明年中就可以改善完成，提供更安全的河濱休憩環境，讓大家運動休閒。

自行車

延伸閱讀

秀峰高中體育館補強近完工 開學前有新風貌

林佳龍批汐東線計畫躺市府 藍議員：竟幫中央計較經費

機車無處停 汐止新台五公有地增248機車格

參拜賞楓要走好遠 汐止拱北殿爭取公車延駛

相關新聞

中秋食材抽驗 2水果農藥超標

因應中秋烤肉季節來臨，新北市衛生局日前針對市面各式食材及食器抽驗119件產品，結果發現2件水果有芬化利、陶斯松農藥殘留。...

300億租金補貼 延長申請到10月底

行政院7月1日宣布開辦300億元擴大租金補貼專案，到前天已由去年租金補貼12萬戶增加至27萬戶。為造福更多租屋族群，以及...

朱瑞愷號召照顧浪浪 推廣生命教育

29歲志工朱瑞愷是「毛小孩不孤單」創辦人，9年來號召上百位志工到各縣市協助照顧流浪貓狗；他們到動物收容所幫忙遛狗、剃毛、...

新北拚設充電樁 被批空有口號

新北市長侯友宜訂定2030年減碳30%，其中一項關鍵為電動車，交通局曾立下2030年停車格充電設施達到5%覆蓋率的目標，...

新北催打幼兒疫苗 加開預約

昨天開學第一天，疫情BA.4、BA.5來勢洶洶，尤其這3周全台各地疫情有上升趨勢。新北目前6個月至4歲幼兒2.3萬人施打...

防瓦磘溝因雨潰堤 今完成清疏

新北中和近日出現瞬間強降雨，造成南勢角一帶嚴重淹水，當地秀明里及景南里反映排水不及造成民怨，擔心周遭的瓦磘溝潰堤。水利局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。