監理站機車考照到偏鄉 貢寮民眾考取率5成

貢寮區公所為提供民眾就近考取機車駕照，已經與基隆監理站合作辦理下鄉巡迴服務超過十年，因疫情影響停辦兩年，今(30)日又重啟服務，共吸引42位民眾前來考照，不過路考似乎不簡單，只有一半的人如願一次就拿到駕照。

貢寮及雙溪地區因位處偏遠山區，居民常以機車代步，為考機車駕照，最近距離之考照監理站為基隆監理站，單趟車程約需50分鐘，對民眾十分不便，貢寮區公所為便民特別與基隆監理站協調跨機關合作辦理下鄉巡迴服務。

貢寮區長鍾耀磊說，為提供民眾安全及便利舒適的考場環境，在新行政大樓左側廣場空地規劃路考專區，並劃置符合監理站考場的場地，開放讓民眾練習及考試使用，並節省民眾往返監理站車程時間，嘉惠地方鄉親。

來考照的民眾共有42位，在筆試通過後，隨即開始路考項目，很多人練習多時，或許是因為太緊張，正式上場時卻頻頻失誤，及格率只有五成。