監理站機車考照到偏鄉 貢寮民眾考取率5成

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
監理站機車考照到貢寮，共吸引42位民眾前來考照，不過路考似乎不簡單，只有一半的人如願一次就拿到駕照。 圖／觀天下有線電視提供
監理站機車考照到貢寮，共吸引42位民眾前來考照，不過路考似乎不簡單，只有一半的人如願一次就拿到駕照。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所為提供民眾就近考取機車駕照，已經與基隆監理站合作辦理下鄉巡迴服務超過十年，因疫情影響停辦兩年，今(30)日又重啟服務，共吸引42位民眾前來考照，不過路考似乎不簡單，只有一半的人如願一次就拿到駕照。

貢寮及雙溪地區因位處偏遠山區，居民常以機車代步，為考機車駕照，最近距離之考照監理站為基隆監理站，單趟車程約需50分鐘，對民眾十分不便，貢寮區公所為便民特別與基隆監理站協調跨機關合作辦理下鄉巡迴服務。

貢寮區長鍾耀磊說，為提供民眾安全及便利舒適的考場環境，在新行政大樓左側廣場空地規劃路考專區，並劃置符合監理站考場的場地，開放讓民眾練習及考試使用，並節省民眾往返監理站車程時間，嘉惠地方鄉親。

來考照的民眾共有42位，在筆試通過後，隨即開始路考項目，很多人練習多時，或許是因為太緊張，正式上場時卻頻頻失誤，及格率只有五成。

監理站 貢寮 駕照

延伸閱讀

新北貢寮仁河橋換新裝！鋼構除鏽上漆 洗石子呈現海洋風情

台中機車下鄉考照方便港區民眾 9成考生是大學生

自來水都往基隆送 貢寮居民憂無水可用

基隆缺水雨下對地方集水區上游貢寮、雙溪 累計42毫米

相關新聞

中秋食材抽驗 2水果農藥超標

因應中秋烤肉季節來臨，新北市衛生局日前針對市面各式食材及食器抽驗119件產品，結果發現2件水果有芬化利、陶斯松農藥殘留。...

300億租金補貼 延長申請到10月底

行政院7月1日宣布開辦300億元擴大租金補貼專案，到前天已由去年租金補貼12萬戶增加至27萬戶。為造福更多租屋族群，以及...

朱瑞愷號召照顧浪浪 推廣生命教育

29歲志工朱瑞愷是「毛小孩不孤單」創辦人，9年來號召上百位志工到各縣市協助照顧流浪貓狗；他們到動物收容所幫忙遛狗、剃毛、...

新北拚設充電樁 被批空有口號

新北市長侯友宜訂定2030年減碳30%，其中一項關鍵為電動車，交通局曾立下2030年停車格充電設施達到5%覆蓋率的目標，...

新北催打幼兒疫苗 加開預約

昨天開學第一天，疫情BA.4、BA.5來勢洶洶，尤其這3周全台各地疫情有上升趨勢。新北目前6個月至4歲幼兒2.3萬人施打...

防瓦磘溝因雨潰堤 今完成清疏

新北中和近日出現瞬間強降雨，造成南勢角一帶嚴重淹水，當地秀明里及景南里反映排水不及造成民怨，擔心周遭的瓦磘溝潰堤。水利局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。