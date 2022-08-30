貢寮水情拉警報 若低於標準停止水源外送基隆

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所也和自來水公司協調，如水位低於標準，將停止將水源外送基隆。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所也和自來水公司協調，如水位低於標準，將停止將水源外送基隆。 圖／觀天下有線電視提供

目前貢寮地區的水源往基隆送，但是再不下雨，貢寮地區恐怕也無水可用，對此，貢寮區公所也和自來水公司協調，如貢寮水位低於標準，將停止將水源外送基隆，另外山區的部分如有水壓不足的問題，也會請自來水公司協助加壓設備或直接提供水源等，以保障貢寮的用水無虞。

貢寮地區已經有三個月沒有下雨，加上基隆嚴重缺水，貢寮又是水源頭，幾乎貢寮的水都提供給基隆使用，但是目前連供水的雙溪河中游已經快要見底，在公館大橋下更是出動抽水機，要將過不了壩堤的溪水引流到下游。

貢寮區長鍾耀磊說，因為擔心貢寮地區也會沒有水用的問題，日前也和自來水公司及里長開協調會，會中也請自來水公司如有要停水或減壓供水的情形，一定要立即發布公告，讓各里長掌握水情及減少民眾疑慮，山區簡易自來水部份，若接獲民眾缺水，將再與用戶協調供水方式或設置臨時供水站。

仁里里長吳勝福就說，貢寮地區水情也告急，自來水公司須保障貢寮人的用水權益，自來水公司也允諾如水位達臨界值將不再外送到基隆地區，保障水源區居民的用水權益。

貢寮 基隆

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