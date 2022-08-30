聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山成立愛心認養小棧 萬壽里帶頭護「浪浪」

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
新北市動保處與萬壽里合作，將愛心認養小棧設在萬壽里辦公處，讓流浪動物的問題得到解決。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市動保處與萬壽里合作，將愛心認養小棧設在萬壽里辦公處，讓流浪動物的問題得到解決。 圖／紅樹林有線電視提供

為了解決流浪動物問題，新北市動保處於新北各地設立愛心認養小棧，在金山區也成立了第一處據點，與萬壽里長朱陳旺合作，將愛心認養小棧設在萬壽里辦公處，新北市動保處希望透過遍地開花，讓流浪動物的問題得到解決。

其實金山的第一處會設在萬壽里辦公處，其原因來自於里長朱陳旺對寵物「朱小妹」愛的延伸。

萬壽里長朱陳旺說，朱小妹是女兒收編的流浪法鬥，本來因為自己會過敏還有些排斥，不過相處後發現牠很乖，也不會隨地便溺，相當可愛。在平日裡，也常常受里民之託，去誘捕受困犬貓後進行安置、送絕育，因此也希望經手的流浪貓狗都能夠與朱小妹一樣都找到疼愛的飼主，所以毅然決然投入新北第13個里辦公處成立愛心認養小棧的行列。

新北市動保處長楊淑方表示，期待與里辦公處合作，成立愛心認養小棧，能夠讓更多讓流浪動物被親近，也提升流浪動物被認養的機會，更透過與里辦公處的攜手，宣傳民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育與認養不棄養，藉此讓減少流浪動物的問題，更加也讓浪浪們找到屬於自己的家。

認養 流浪動物 金山

延伸閱讀

金山地瓜季好熱鬧 焢窯看電影從早玩到晚

金山甘藷季馬拉松開跑 完賽後逛小農市集免費手作體驗

皇冠北海岸推套票5款主題旅遊 自由行遊客輕鬆遊買2送1

金山南勢溪及月眉溪堤岸老舊 市府9月再更新防農田流失

相關新聞

中秋食材抽驗 2水果農藥超標

因應中秋烤肉季節來臨，新北市衛生局日前針對市面各式食材及食器抽驗119件產品，結果發現2件水果有芬化利、陶斯松農藥殘留。...

300億租金補貼 延長申請到10月底

行政院7月1日宣布開辦300億元擴大租金補貼專案，到前天已由去年租金補貼12萬戶增加至27萬戶。為造福更多租屋族群，以及...

朱瑞愷號召照顧浪浪 推廣生命教育

29歲志工朱瑞愷是「毛小孩不孤單」創辦人，9年來號召上百位志工到各縣市協助照顧流浪貓狗；他們到動物收容所幫忙遛狗、剃毛、...

新北拚設充電樁 被批空有口號

新北市長侯友宜訂定2030年減碳30%，其中一項關鍵為電動車，交通局曾立下2030年停車格充電設施達到5%覆蓋率的目標，...

新北催打幼兒疫苗 加開預約

昨天開學第一天，疫情BA.4、BA.5來勢洶洶，尤其這3周全台各地疫情有上升趨勢。新北目前6個月至4歲幼兒2.3萬人施打...

防瓦磘溝因雨潰堤 今完成清疏

新北中和近日出現瞬間強降雨，造成南勢角一帶嚴重淹水，當地秀明里及景南里反映排水不及造成民怨，擔心周遭的瓦磘溝潰堤。水利局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。