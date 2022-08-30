金山成立愛心認養小棧 萬壽里帶頭護「浪浪」

為了解決流浪動物問題，新北市動保處於新北各地設立愛心認養小棧，在金山區也成立了第一處據點，與萬壽里長朱陳旺合作，將愛心認養小棧設在萬壽里辦公處，新北市動保處希望透過遍地開花，讓流浪動物的問題得到解決。

其實金山的第一處會設在萬壽里辦公處，其原因來自於里長朱陳旺對寵物「朱小妹」愛的延伸。

萬壽里長朱陳旺說，朱小妹是女兒收編的流浪法鬥，本來因為自己會過敏還有些排斥，不過相處後發現牠很乖，也不會隨地便溺，相當可愛。在平日裡，也常常受里民之託，去誘捕受困犬貓後進行安置、送絕育，因此也希望經手的流浪貓狗都能夠與朱小妹一樣都找到疼愛的飼主，所以毅然決然投入新北第13個里辦公處成立愛心認養小棧的行列。

新北市動保處長楊淑方表示，期待與里辦公處合作，成立愛心認養小棧，能夠讓更多讓流浪動物被親近，也提升流浪動物被認養的機會，更透過與里辦公處的攜手，宣傳民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育與認養不棄養，藉此讓減少流浪動物的問題，更加也讓浪浪們找到屬於自己的家。