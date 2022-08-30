4000坪北投影視音園區疑賤租 得標商2億獲50年經營權

台北市政府斥資16億購買北投製片廠，規畫發展「影視音產業園區」，因園區「A攝影棚及錄音室」被指定為歷史建築後，開發複雜數度流標，今年6月24日評定元宇宙合作聯盟為最優申請人，但北市議員林世宗指出，市府與元宇宙議約的內容與原訂不符，元宇宙僅需投入2.35億、每年繳交300萬元、營運後付705萬履約保證金，即可取得50年營運權，質疑圖利廠商，要求專案處理嚴懲不法。

林世宗指出，市府16億購買北投製片廠，加上活化綠地、修復歷史古蹟等，市值超過50億，因此當初市府招商條件，要求得標廠商最低投資金額應達31億以上、實收資本額3億、需繳交開發權利金1億元、營運權利金50年5.9億（平均每年須繳1180萬）、9300萬履約金。但與元宇宙議約內容卻變成投資金額2.35億、實收資本額2億、每年固定繳300萬開發金，營收逾4500萬元才依營業額比例繳交0.3％以上、履約保證金縮水成705萬。

林世宗表示，得標廠商代表人衛山資本是一家2021年才成立且無實績，在104人力銀行刊登員工僅7人，登記營業項目為一般投資、不動產買賣，與影視產業毫無關係。

林世宗說，北投影視音產業園區基地面積高達4278坪，開發後不含歷史建物，可蓋3棟大樓，樓地板面積高達24037坪，但議約內容中，土地租金營運前5年，得標商每年僅需繳交420萬，大樓蓋好開始營運後，每年租金僅收1262萬，歷史建物部分租金每年收420萬，以上述價格計算，大樓每坪租金每月僅44元。

但以內政部實價登錄查詢基地周邊，地價每坪成交價達120萬，林世宗痛批，元宇宙僅投入2.35億元就得標，再加705萬元履約保證金，就可取得北投影視音產業園區50年經營權，再保證續約20年，「北投製片廠超過50億的黃金地段，就這樣被賤租」，圖利事證明確。

文化局回應，本案招商條件包含開發權利金等，因當時招商不順，包含受到疫情衝擊、原物料調整等，經檢討後才有所調整，但都有按照促參法規定辦理，興建期收1%權利金、營運期收3%權利金。

文化局表示，元宇宙合作聯盟也不止衛山投資一家公司，還有夢想創造、虛擬實境、黃金娛樂科技、雷斯利傳媒有限股份公司，上述公司不管在AI、VR技術、虛擬攝影棚、影視製作、活動策劃等都有傑出表現；8月8日已議約，議約內容沒做條件更換，都是按照公告條件，之後還需給予計畫書待通過審查後，才會推動後續事宜。

林世宗表示，台北市長柯文哲自傲的公開透明「攏是假」（台語），本案目前仍在議約中，除了要求即刻停止簽訂此圖利勾結的不平等條約，更要求專案處理、嚴懲不法，不要成為出賣市產的共犯。