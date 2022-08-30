影／違停罰單8個月39萬張 中市研議部分道路開放夜間停車

台中市議會今舉行警消環衛業務質詢，市議員鄭功進指出，不少縣市容許深夜10點到清晨6點盡量不針對未影響交通的違停車開單。但他的住家附近整排停車被清晨6點半、 11點半遭開罰單，他認為不近人情。警察局長蔡蒼柏說多因遭檢舉不得不開單；副市長陳子敬說，研議15米以下的道路，開放夜間到清晨停車。

鄭功進指出，今年度截至8月底，開出高達39萬多張的逕行舉發違規停車單，他說，從拍照、填單到建檔，每張罰單，至少要花10分鐘行政成本，警力還有其他更有用之處。

鄭功進說，對比市府交通局，還會體恤基層停車收費員，盡量限縮開單時段，以不超過晚上8點為原則，甚至周日住宅區停車不收費的小確幸。基層員警在深夜及清晨，在不影響安全、救災及行人通行的路段夜間開單，員警辛苦，但實際的公共利益性何在？居民私下戲稱員警是高階深夜收費員。

鄭功進說，台中市汽、機車的停車格一位難求，民眾想要排路外停車場的月票，半年都抽不到，不少人兼兩份工，深夜才能回家的小資族，晚上要找到完全合法的停車空間，越來越困難，市府沒有滿足停車需求，卻拚命開單。

新北市長侯友宜宣布，只要不影響救災逃生通道，里長可立牌「晚上10點後紅線不開單」相較之下，台中市政府的相關停車配套措施慢半拍，不體諒小資族。

副市長陳子敬說，將與交通及警政單位研議，適度在一定路寬的夜間停車規範；很多是所謂的檢舉達人要求警方去開單，員警開單被民眾罵搶錢，不開單就被檢舉凟職，左右為難。