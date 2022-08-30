貓纜11年虧損10億...議員轟三貓計畫死當 柯文哲稱還有救

台北市長柯文哲任期剩4個月不到，任內推動「三貓」計畫執行八年，遭質疑恐宣告失敗、淪口號。議員質疑，柯文哲的三貓計畫，不只貓纜、貓空快餓死，三貓都呈彌留狀態。柯回應，應該還有救，這個地方未來有南環線經過，還是有前途。

北市府統計，三貓計畫的貓纜、貓空及大貓熊，貓纜11年來年年虧損；績效穩定的動物園收入近年也呈斷崖式下降，去年推出的三貓2.0，執行率也僅18%。

柯文哲今天赴議會總質詢，議員耿葳質疑，柯文哲上任後，不斷喊出三貓計畫，去年甚至還推出三貓2.0，但柯8年任期即將結束，三貓計畫毫無成效可言，不僅貓纜11年間年年虧損，貓空山上的產業發展也不見起色。

耿葳質疑，三貓計畫中的動物園大貓熊，圓仔自102年7月6日出生後，的確掀起一波大貓熊熱，102年總入園數比前一年增25萬多人；103年更比102年暴增99萬多人，但圓仔熱過後，109年6月28日圓仔妹妹圓寶出生，因新冠疫情影響，整體入園數沒有顯著的提升，以貓熊為號召的三貓產業，在貓熊圓仔出生後，只維持不到2年熱度。

至於貓纜的盈虧狀況，民國100年虧損8298萬1878元；101年及104年則都虧損超過1億，直到105年2月1日貓纜票價調漲，當年度虧損降為5千多萬，但到107年虧損又高達9千多萬逼近一億。這11年下來，總虧損金額高達10億1624萬6675元，堪稱三貓之中的最大病貓。

另外，為搶救三貓商機，北市府去年推動三貓2.0，議員也發現，整年度活動預算執行率僅18%，全年參與人數2300人，整體成效差。

還有貓空茶推廣中心，柯上任前一年營運支出從104年的465萬，105年暴增到766萬；疫情爆發的109年及去年也支出超過600多萬，但參訪人數卻是從103年的4萬5千人一路下滑，106年及108年全年都不到4萬人，其中外籍參訪人數更是不見起色。

柯文哲說，三貓計畫都有追蹤進度，未來新的Zoo mall完成之後，應該還有救。柯備詢時也嘆一口氣，表示三貓計畫主要是因這3年來，受疫情影響，疫情過去應會回到基本線，尤其動物園站是文湖線與未來南環線的交會點，未來Zoo mall很重要，長期看，這個地方還是有前途，安坑輕軌也會經過，未來是交通要道。