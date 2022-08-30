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8年死傷數創新高 王世堅送小金人酸柯文哲「三冠王」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員王世堅今批柯文哲是創下治安、交安、消安死傷人數最高的三冠王，並送上金酸莓獎小金人獎座給柯文哲。 記者胡瑞玲／攝影
北市議員王世堅今批柯文哲是創下治安、交安、消安死傷人數最高的三冠王，並送上金酸莓獎小金人獎座給柯文哲。 記者胡瑞玲／攝影

台北市長柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，北市議員王世堅直指，讓市民最有感的市政即為治安、交通安全、消防安全，但柯文哲上任8年，創下交安15年、治安16年、消安17年來「死傷人數最高」，怒批柯文哲果真是「三冠王」，不僅送上金酸莓獎小金人座，還加送一個漢堡，諷刺柯文哲市政設計不當、監督不周。

王世堅表示，市政項目太多，但讓市民最有感的就是治安、交安、消安。總結柯文哲8年市政成績，在治安方面，柯文哲治安口號特別多，包含機動戰警、行動派出所、視訊三分鐘報案警網等，講一堆，結果台北市民從2015年死傷人數的6677人，一路到2019年爆增至8268人，創下北市16年新高。

消防安全上，柯文哲上任後，因火災不幸傷亡的市民總計385人，其中2020年竟有高達107人因火災死亡，北市過去有很光榮的紀錄，前前任市長達成0火災死亡成就，但柯文哲任內光2020年就有107人死亡，創下17年來新高。

交安更不遑多讓，過去的台北市長任期因交通死傷案件平均每年約1萬9000件至2萬2000件，但柯文哲上任後有556人因車禍死亡，加上受傷人數，統計到2020年竟高達3萬3000件，平均每年2萬5000件，創下15年新高。

王世堅酸，柯文哲上任8年，創下交安15年、治安16年、消安17年來台北市民死傷人數新高，「柯文哲你真的是三冠王」；電影圈有小金人金像獎，表彰傑出電影，同時也有金酸莓獎，挖苦爛電影，因此今天就送柯文哲一座寫著「最差市政成績」、「最差表現市長獎」（Worst Mayor Award）的金酸莓獎小金人座。

王世堅接著拿出一個漢堡表示，除了金酸莓獎外，還要多送這樣東西。王說，麥當勞創辦人對他的員工訓勉時說，你們一天可能做一兩百個漢堡，忙的時候可能做三四百個，有時因為工作煩了倦了，導致漢堡肉會切太小、生菜太少、美乃滋忘了加等，但該漢堡是顧客這一餐的唯一。

王世堅說，柯文哲你聽懂我的意思嗎？台北這麼多市民，因為你市政設計不當、監督不周、道路工程環境品質不好，導致治安、交安、消安死傷市民這麼多，但每位死傷市民都是他們家庭的唯一，直指手上要送出的漢堡其實意義發人深省，也盼柯能把上述一番話聽進去。

儘管質詢時口氣火爆，在看到禮物交到柯文哲手上時，王世堅最後仍貼心提醒，漢堡是模型，不要真吃，讓柯文哲不禁笑了一聲。

北市議員王世堅送柯文哲最後禮物「金酸莓獎小金人」。圖／北市議員王世堅提供
北市議員王世堅送柯文哲最後禮物「金酸莓獎小金人」。圖／北市議員王世堅提供

柯文哲 台北市長 漢堡

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