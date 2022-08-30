9月起未配合警報移開水門內車輛 北市提高罰則至4800元

為避免妨礙河防安全，提高車主在颱風天、超大豪雨期間違規停車自主移車意願，北市府字9月1日起，將對「未移置車輛」依車型大小處，開罰1800元到4800元罰鍰，拖吊車輛另需繳納移置費及保管費，經常停放車輛於河濱公園的駕駛人要看緊荷包。

北市水利處表示，每次颱風警報發佈後，北市府均耗費大量人力及物力於移置車輛，經統計，每年仍有近300輛滯留車輛，針對原公告執行模式，對於颱風期間未經拖吊或經拖吊之車輛，隔日應付罰鍰、移置費及保管費總數相同，未能有效增加自行移車意願。

水利處本次修正公告，針對「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則」，未自行移車的車輛，分別開罰大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另外滯留車輛如經行政機關拖吊，車主需額外繳納移置費及保管費。

水利處說，盼修正罰則後，能提升車主自行移車意願，以減少滯留車輛，並降低阻礙水流風險，今年9月1日起生效。

水利處提到，台北市地狹人稠，為便利民眾使用河濱公園，北市停管處開闢了多個停車格位提供民眾停放車輛，因河濱公園屬河川區域，依水利法規定，於颱風、超大豪雨期間應將相關可能影響水流之設施撤離，以免妨礙河防安全。

水利處提醒，為避免荷包失血，停放車輛於河濱公園區域之駕駛人，如接獲相關颱風或豪大雨警報，並由水利處發佈疏散門關閉2小時前駛離河濱公園區域的新聞時，務必儘速將車輛駛離河濱公園，以共同維護防汛防洪安全。