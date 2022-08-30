國道順暢樹林卻儀控管制 回堵平面車道惹民怨

新北市國道3號樹林交流道，上周六民眾開車行經此路段時，卻發現回堵到市區平面道路，但國道主線卻通行無阻，批評高公局亂設儀控管制才是交通大亂元凶，新北市交通局則表示將觀察路段向高公局反映。

位在新北市樹林區的樹林交流道，為北入南出半套交流道，提供當地樹林、三峽區民眾往返新北市區、台北必經路段，上周六上午民眾行經該路段，發現車輛已回堵到佳園、學府路口，但一上高速公路才發現國到主線通行無阻，回堵原因是因匝道儀控管制造成。

去年6月端午連假高公局採高強度匝道儀控管制，使民眾塞了一小時仍上不了高速公路，導致民怨沸騰，交通部長王國材因此指示放寬。如今儀控管制高公局未時刻機動調整，導致民怨再起。

民眾批評，周六上午國三樹林段沒塞車，卻設置儀控管制，之後還導致車輛回堵到平面道路，批評高公局只顧自己轄管範圍順暢，不僅塞車問題丟給地方政府，更是罔顧民眾順暢通行的權益。

新北市議員江怡臻表示，連接樹林交流道的平面道路也是機車族通往柑園、樹林、土城重要道路，導致這路口常有壅塞、回堵甚至發生危險狀況。她說，目前學勤、佳園路口增加義交人員協助，樹林交流道據了解週末不做儀控管制，除非車禍或回堵，將再請中央及地方政府妥善配合。