新北貢寮仁河橋換新裝！鋼構除鏽上漆 洗石子呈現海洋風情

新北市政府發包修繕貢寮區仁河橋，鋼構除鏽上漆已完工，市府民政局長柯慶忠、貢寮區長鍾耀磊、市議員林裔綺和在地里長、士紳，今天共同參加啟用典禮。民政局說，修繕後橋面新增洗石子呈現海浪元素，洋溢海洋風情，既能保障用路人通行安全，也可促進地方觀光。

柯慶忠表示，仁河橋是福隆地區民眾及遊客主要通行橋梁，鄰近福隆海水浴場、福隆青少年活動中心、舊草嶺自行車道等著名觀光景點，每年夏季有大量遊客到此旅遊。

仁河橋重新啟用後，民眾經由仁河橋往返福隆海水浴場及福隆火車站，有助於疏解搭乘大眾運輸的遊客及附近旅遊人潮。

鍾耀磊說，仁河橋鄰近出海口，長年受海風侵蝕影響，導致鋼構鏽蝕嚴重，感謝市府協助，修繕工程除將橋梁鋼構除鏽上漆，強化橋梁安全性及耐久性，橋面兩側洗石子鋪面也融入在地景觀，新增海浪元素，讓原本老舊橋樑以嶄新風貌重現風華。

鍾耀磊表示，貢寮福隆有得天獨厚蔚藍海岸線，每年沙雕季、音樂祭熱鬧非凡，還可體驗雙溪河泛舟。知名景點有虎字碑、雄鎮蠻煙登山步道，還有靈鷲山金佛園區、東興宮、拱南宮等宗教勝地，吸引國內外遊客前來朝聖。