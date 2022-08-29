新北表揚28位好人好事代表 侯友宜：需要正向良善力量

新北表揚好人好事運動協會今在市府6樓表揚28位好人好事代表，有基層警員、消防員，也有社團領袖或家庭主婦。其中，有小兒麻痺的義消克服肢體障礙參與無數救援，也有員警為無名屍找到回家的路，另外還有在疫情期間捐贈防疫基金、提供防疫旅館房間等。

獲獎之一的義消劉崑耀，雖罹患小兒麻痺導致左腳萎縮，但克服肢體障礙，成立山城搜救隊，10多年來支援無數次的山域救援，曾帶領隊員搜救墜毀烏來山區的黑鷹直升機、雙溪虎豹潭山洪爆發受難民眾等。

板橋分局員警王閔南，10餘年來為上千名失蹤人口及無名屍找到回家的路。遇到無名屍個案家屬因經濟困苦，還會積極媒合資源協助；今年透過DNA比對，尋獲到失聯22年的無名屍，讓高齡83歲的母親得以放下對失蹤兒子的掛念。

新北市商業會理事長賴瑞昌，在疫情期間不僅以個人名義捐出300萬元防疫基金，還募集了533萬元，支援第一線防疫人員，其中100萬元提供雙和醫院建立負壓艙隔離病房；今年初疫情再起，又再次率領會員捐贈100萬元。

家庭主婦張素月，在孩子長大後加入獅子會，接任美倫獅子會期間，關懷獨居老人、獎勵清寒學子。另與友會共同捐款LCIF、復康巴士、醫療巡迴車、空氣負壓清淨機等。中和沐舍飯店長張乃文，在疫情嚴峻時，將飯店改為防疫旅館，2年多來服務無數須隔離的旅客，如發現有經濟弱勢者，主動調降費用。

新北市長侯友宜表示，台灣最需要凝聚正向力量，積極看待每個良善地方；最不需要的是口水之爭或惡意的批評。他非常肯定協會以存好心、說好話、做好事、當好人為宗旨，讓社會越來越好。