北市搜救隊參加「2022日本東京綜合防災訓練」 強化救災能力
台北市搜救隊由消防局災害搶救科專員林清文率4位搜救隊成員，將於8月31日前往東京參加為期6天的「2022日本東京綜合防災訓練」，期間將拜會「東京都消防廳」與「即應對處部隊(葛飾區)」，與東京都消防廳第六消防方面本部消防救助機動部隊進行技能交流活動，交流項目包含人命搜索、建築物支撐破壞、傷患後送等。
疫情爆發前台北市政府消防局已連續13年受邀參與觀摩演練，110年度臺北市搜救隊進一步取得重型能力認證資格，為全臺首支通過國家搜救能力分級檢測隊伍（NAP，National Accreditation Process），今年日方來信邀請共同參與綜合防災演習，藉由本次演習與各國搜救隊菁英交流，展現國際人道救援隊伍於災害現場之協同合作與救災能力。
日本每年於全國各地同時舉辦「綜合防災演習」，藉以喚起民眾防災意識強化相關單位防災整備，本次演習係模擬東京地區發生強震，東京都透過危機管理網請求其他會員城市前往支援，我國與日本位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿更需互相學習與協同防災，日本綜合防災演習每年有將近100萬日本民眾參與(包括警察、消防人員、部隊及各種義工)，規模可說是亞洲首屈一指，臺北市搜救隊希望藉由此次演習，汲取搜救經驗，精進北市防救災能力。
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