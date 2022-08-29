台北城市博覽會挨批亂象叢生 柯文哲允諾盡快修正

中央社／ 台北29日電

台北城市博覽會27日開展，民進黨議員陳怡君今天質詢指出，城市博覽會亂象叢生，場外建物窳陋且英文網站竟出現中文；台北市長柯文哲現場指示，盡快於今晚修正。

台北市議會今天進行市政總質詢，陳怡君質詢指出，被視為柯文哲畢業展的台北城市博覽會開展，實際上卻亂象一堆，並舉活動展場外建物、設備窳陋不堪，配套推出的戶外尋寶活動也規劃不周。

陳怡君表示，城市博覽會不惜動用第二預備金、耗資新台幣約8000萬元舉辦，展場內光鮮亮麗，但對照展場外經城博會活動場館的建物（以前的中山足球場）卻年久失修、窳陋不堪，且建物水泥塊搖搖欲墜，還可見壁癌、滴水情形，北市府都不願花錢修繕，何等諷刺。

同時，就連輪椅族所使用的公共電話都被大型垃圾桶堵住路線，缺失連連，痛批北市府只會做表面功夫。

陳怡君還提到，台北通APP先前為配合城市博覽會活動推出「戶外集點尋寶趣」活動，集滿3個景點QRCode即可換取抽獎券，但民眾到場才發現根本沒有QRCode可掃描。

另，外縣市民眾為一覽北門廣場風采，實際循台北通APP導航至北門廣場，結果軟體指引的是「地號」而非「地址」，根本無法導航，可見台北通APP設定離譜。

由於台北城市博覽會昨天被網友發現英文版官網用詞錯誤百出，陳怡君說，除此「菜英文」狀況外，還發現「只有介面是英文」，但網站內容卻仍是「中文」的現象，花費這麼多預算卻做出如此「落漆」活動，要求台北市研考會應做滿意度民調，並針對20多個活動景點進行全盤檢查和修正。

柯文哲答覆表示，城市博覽會活動最重要的是資料總整理和倡議，要讓市民知道長期市政政策在做什麼，確保政策可以延續，這是最重要的目的。

談到活動不滿意之處，柯文哲認為，就是內容太多，因一般民眾較著重聲光展現成果，但活動內容太硬。

他指出，活動場館周邊環境問題，因為花博長期整建計畫是下任市長工作，目前預計2027、2028年要拆除整修，但中間過渡的5年時間需思考一下用途和規劃。

另有關網站和APP缺失問題，柯文哲指示負責單位，今天晚上就弄好。

台北市政府研考會和觀傳局也補充說明，針對此活動，每天都有做民調並產出滿意度報告，另活動藏寶圖23個點的導航設定已修正，英文網站問題今天會做調整，周邊場館相關清潔和整理也會再加強。

台北市長 柯文哲 台北通

延伸閱讀

北捷董事長李文宗遭爆預派明年副總 柯文哲坦言不知情

鄭寶清取代賴香伶選桃園市長 柯文哲：沒這回事

雙城變統戰舞台？柯文哲反嗆：民進黨大頭目講得更露骨

陳信瑜請辭生效前又病假5天 議員：北市府團隊殘破不堪

相關新聞

10年達標 新北里里有銀髮俱樂部

新北市長侯友宜昨天參加「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」開展，他表示，市府已完成「里里皆設置銀髮俱樂部」目標，未來將續推...

9、10月 新北運動抽iPhone

每年9月9日國民體育日，新北市逾20個運動聚點，體適能中心及游泳池免費入場；市府體育處昨宣布再加碼，9、10月到新北24...

北市為頒獎黃珊珊 迫基層整理成績單？

台北市前副市長黃珊珊上周六請辭，正式投入市長選戰。不過議員鍾佩玲發現，人事處在黃珊珊請辭前，上周發出超緊急公文，要求各局...

金山地瓜季好熱鬧 焢窯看電影從早玩到晚

金山地瓜季主活動上週六(27)日登場，內容相當豐富精采，考量到暑假尾聲，會有很多的親子到現場體驗焢窯、看表演，因此與紅樹林有線電視合作，邀請小朋友最愛的momo家族來到現場帶動跳，還有一路玩到晚的星光焢窯與星光電影院，讓親子在稻田裡感受不一樣的親子時光。

暑假尾聲歡樂回憶 淡水公所「與你童在」開派對

2022淡水兒童嘉年華活動以「與你童在」為主題，有街舞表演、泡泡秀表演、充氣氣墊遊樂園、系列趣味遊戲，提供親子免費參加，此外並設置「樂FUN市集」，邀集15間在地業者進駐，涵蓋美食區、文創區及體驗區，讓家長帶著孩童一起同樂，共度歡樂的暑假。

平溪南山里共餐志工好手藝 偏鄉長輩有口福

隨著疫情逐漸趨緩，平溪南山社區發展協會的銀髮共餐也終於啟動，志工們久違的在廚房裡忙進忙出，有青菜、豬肉、雞肉好豐盛，有時候長輩來參加共餐也會自己準備一道菜，和左右鄰居一起分享，今(29)日觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，讓社區備感溫馨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。