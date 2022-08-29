台北城市博覽會挨批亂象叢生 柯文哲允諾盡快修正

台北城市博覽會27日開展，民進黨議員陳怡君今天質詢指出，城市博覽會亂象叢生，場外建物窳陋且英文網站竟出現中文；台北市長柯文哲現場指示，盡快於今晚修正。

台北市議會今天進行市政總質詢，陳怡君質詢指出，被視為柯文哲畢業展的台北城市博覽會開展，實際上卻亂象一堆，並舉活動展場外建物、設備窳陋不堪，配套推出的戶外尋寶活動也規劃不周。

陳怡君表示，城市博覽會不惜動用第二預備金、耗資新台幣約8000萬元舉辦，展場內光鮮亮麗，但對照展場外經城博會活動場館的建物（以前的中山足球場）卻年久失修、窳陋不堪，且建物水泥塊搖搖欲墜，還可見壁癌、滴水情形，北市府都不願花錢修繕，何等諷刺。

同時，就連輪椅族所使用的公共電話都被大型垃圾桶堵住路線，缺失連連，痛批北市府只會做表面功夫。

陳怡君還提到，台北通APP先前為配合城市博覽會活動推出「戶外集點尋寶趣」活動，集滿3個景點QRCode即可換取抽獎券，但民眾到場才發現根本沒有QRCode可掃描。

另，外縣市民眾為一覽北門廣場風采，實際循台北通APP導航至北門廣場，結果軟體指引的是「地號」而非「地址」，根本無法導航，可見台北通APP設定離譜。

由於台北城市博覽會昨天被網友發現英文版官網用詞錯誤百出，陳怡君說，除此「菜英文」狀況外，還發現「只有介面是英文」，但網站內容卻仍是「中文」的現象，花費這麼多預算卻做出如此「落漆」活動，要求台北市研考會應做滿意度民調，並針對20多個活動景點進行全盤檢查和修正。

柯文哲答覆表示，城市博覽會活動最重要的是資料總整理和倡議，要讓市民知道長期市政政策在做什麼，確保政策可以延續，這是最重要的目的。

談到活動不滿意之處，柯文哲認為，就是內容太多，因一般民眾較著重聲光展現成果，但活動內容太硬。

他指出，活動場館周邊環境問題，因為花博長期整建計畫是下任市長工作，目前預計2027、2028年要拆除整修，但中間過渡的5年時間需思考一下用途和規劃。

另有關網站和APP缺失問題，柯文哲指示負責單位，今天晚上就弄好。

台北市政府研考會和觀傳局也補充說明，針對此活動，每天都有做民調並產出滿意度報告，另活動藏寶圖23個點的導航設定已修正，英文網站問題今天會做調整，周邊場館相關清潔和整理也會再加強。