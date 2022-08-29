新北汐止里長選舉登記首日 不看日子17人搶先登記

年底選舉作業正式起跑，今(29)日開始登記，而在登記的第一天，汐止區有17人完成里長登記，一大早是由現任秀山里長廖炯華搶頭香，而當天多為現任里長登記競選連任，搶第一天登記，也有好彩頭。

在上星期開放領表後，里長選舉登記作業今天開始，為期五天，在汐止區公所十一樓禮堂，除了選務人員，也有不少參選人陸續來登記，開放登記第一天，是由有意連任的秀山里長廖炯華搶頭香，八點多一點就來登記，希望有機會繼續為里付出。

秀山里長廖炯華表示，因為當里長快二十年了，想說要登記前再確定一下資料是不是齊全，所以，資料填好了就先請里幹事過眼一下，要登記就比較方便，結果一早到十一樓發現還沒有人來，一進門承辦人就說先看身份證，也不知道原來自己是頭柱香，第一個來登記的，是偶然也是巧合，當然，能當里長覺得是很光榮，也很樂於為里民服務。

當了一屆的鄉長里長曾俊華說，時間過的很快，四年很快就過去了，秉持積極的個性，趕在里長登記第一天就趕快來登記，里內還有很多未完成的建設案子，希望里內鄉親能繼續支持，未來要做的事還很多，像是里內現在舊長安橋拆了在建新橋，現在很多車子都走鄉友街，那鄉友街有很多電線桿，未來希望能推動地下化。

汐止區選務中心主任林明玲指出，從8/29日到9/2日，每天上午8點到12點、下午1點30分到5點30分，受理第四屆里長候選人的登記，目前已經陸陸續續有候選人到公所登記，公所依法受理。