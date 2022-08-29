汐止金龍湖淤積嚴重 地方盼調整水閘門高度

汐止區的金龍湖是大台北地區第一大湖，最近湖邊淤積嚴重，出現一大片的沙丘，疑似水閘門旁有龜裂，導致湖水不斷漏出去，所以，今(29)日新北市議員周雅玲會勘，希望能夠調整水閘門放水的高度。

民眾說，金龍湖的淤泥真的要清，因為這裡是新北市最大湖，可是都沒有人來關心整個環境，應該要把環境做好一點，現在很多地方都是淤泥，看了實在很擔心，希望這麼美的天然美景要好好保護。

新北市議員周雅玲表示，金龍湖是大台北都會區第一大湖，長期以來也一直在關心湖面的污染問題，近幾個月也因為沒有下雨，導致金龍湖水面一直往下降，也被護湖人士發現一個很嚴重的問題，就是水閘門部分已經破裂很久，根據了解，汐止區公所已經有在上個星期灌漿修補裂縫，但緩不濟急，因為，目前水閘門旁龜裂是非常嚴重，現在湖水是低於水閘門高度，但還是可以聽到很強的水流聲。

民眾說，水位真的太低太低了，湖邊也淤積嚴重，所以，特別來看一下水門的部分，意外發現閘門很高但是水流聲很強，才發現有裂縫，除了裂縫另外最根本的原因是水位低的問題，希望水利處及相關權責單位趕快處理。

周雅玲指出，這是有所權責的，當天市府水利局並沒有找水利處一起會勘，對於後續搶修維護動作，得再做後續釐清，所以，剛也建議水利局提供上星期會勘的公文，會再找立委督促中央相關部會，趕快做處理，不然金龍湖水位再持續下降的話，對金龍湖整個生態來說是一場浩劫。