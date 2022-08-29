平溪南山里共餐志工好手藝 偏鄉長輩有口福

隨著疫情逐漸趨緩，平溪南山社區發展協會的銀髮共餐也終於啟動，志工們久違的在廚房裡忙進忙出，有青菜、豬肉、雞肉好豐盛，有時候長輩來參加共餐也會自己準備一道菜，和左右鄰居一起分享，今(29)日觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，讓社區備感溫馨。

觀天下有線電視公司經理陳文龍說，南山社區發展協會的銀髮共餐，都是大家有錢出錢有力出力，將老人照顧得很全面，他們看起來也很幸福，觀天下有線電視特別共襄盛舉致贈加菜金，希望讓長輩吃得好更健康，共餐活動可以走得更長久。

南山社區發展協會理事長劉清榮說，南山社區銀髮共餐一周有三天，每次人數大概都是二十多位，至於共餐的菜色長期都由社區婆婆媽媽們來發揮自己的好手藝，道道都有在地的媽媽味，並使用在地食材，讓長輩可以吃到最天然無毒的有機農產品，照顧到他們的營養健康。

南山里長林再來說，為體恤偏鄉長者，南山社區的銀髮共餐都是和理事長自掏腰包來舉行，但還好有各界善心人士不斷贊助資金，今日更有觀天下有線電視公司贊助一萬元加菜金，讓共餐不斷炊，感謝這些善心人士和企業慷慨解囊，讓偏鄉長輩獲得滿滿的溫暖。