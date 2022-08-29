暑假尾聲歡樂回憶 淡水公所「與你童在」開派對

2022淡水兒童嘉年華活動以「與你童在」為主題，有街舞表演、泡泡秀表演、充氣氣墊遊樂園、系列趣味遊戲，提供親子免費參加，此外並設置「樂FUN市集」，邀集15間在地業者進駐，涵蓋美食區、文創區及體驗區，讓家長帶著孩童一起同樂，共度歡樂的暑假。

淡水區長巫宗仁表示，區公所長年致力促進家庭親子關係、兒童身心發展並打造兒童遊戲場空間，另公八公園共融遊戲場與公23公園特色遊戲場將於今年年底完工，提供孩童多元遊戲場域，活動設置七大項不同趣味遊戲，讓孩童們透過遊戲激發大小肌肉協調能力。而這次活動，議員鄭宇恩也一起參與並且體驗攤位與孩子一同玩樂，期盼透過活動讓孩子留下歡樂的美好暑假回憶。

這次活動開場表演由淡水在地ADC兒童街舞團及孩童最喜愛的泡泡秀揭開序幕，而樂FUN市集則是讓民眾品嚐在地特色美食，參加民眾於活動服務台完成簽名者，每人可獲得創意市集兌換券。

市議員鄭宇恩表示，近幾年於淡水許多公園設置兒童共融特色遊戲場，未來公八公園與公23的大型遊樂場所也將要啟用，希望趣味好玩的遊戲關卡讓孩童隨到隨玩，抓住暑假的尾巴，感受淡水的活力、體驗幸福城市。