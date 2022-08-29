金山地瓜季好熱鬧 焢窯看電影從早玩到晚

金山地瓜季主活動上週六(27)日登場，內容相當豐富精采，考量到暑假尾聲，會有很多的親子到現場體驗焢窯、看表演，因此與紅樹林有線電視合作，邀請小朋友最愛的momo家族來到現場帶動跳，還有一路玩到晚的星光焢窯與星光電影院，讓親子在稻田裡感受不一樣的親子時光。

新北市副市長陳純敬表示，金山甘藷季是已經超過20年的活動，透過活動的參與，還有親子的焢窯體驗，充分展現金山地瓜的生產成果，以及社會祥和的一面。

金山區長廖武輝說，金山地瓜之所以好吃，主要是因為種植在緊鄰大屯山的北海岸，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩，甜度特別高，歡迎民眾把握產季來選購。

金山地瓜季主活動內容相當精采，也考量到暑假尾聲，會有很多的親子來到現場體驗焢窯、看表演，因此也特別與紅樹林有線電視合作，共同邀請小朋友最愛的momo家族來到現場帶動跳，還有一路玩到晚的星光焢窯與星光電影院，讓親子在稻田裡感受不一樣的親子時光。

金山地瓜季主活動也宣告金山地瓜正式進入盛產季，民眾除了可以到產地選購，還可以透過今年推出的「i 郵箱」地瓜宅配到府服務，透過「i 郵箱」訂購一箱地瓜，就將捐出10元補助金山區國小營養午餐經費，品嚐甜蜜地瓜還能做愛心，金山區公所歡迎民眾踴躍選購兼送愛心。