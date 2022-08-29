為社會新鮮人免費投保意外險 新北4萬應屆生今開放報名

新北15歲至25歲應屆畢業生約有4萬多人，近年因疫情衝擊就業市場，不少社會新鮮人難立即找到工作，青年局推出社會新鮮人意外險今起開始報名，凡符合資格的對象免費享有一生一次的一年30萬保額的傷害險、30萬的職災保險，以及實支實付1萬元的傷害醫療險。

新北市政府青年局長錢念群說，大專院校畢業生平均需投250封履歷，等待3至6個月才能找到相對穩定的工作，這段期間也是風險較高、保障較低的人生階段，因此青年局針對全新北市應屆畢業生推出「青年，好險有你」計畫，保障青年求職空窗期。

今年從長庚幼保系畢業的范品希說，平常多以機車、捷運及ubike通勤，曾在就學期間發生過交通事故，因此透過朋友得知可以免費投保一年期的意外險，就立即來報名。雖然青年局的意外險只有一年期，但范品希認為有這樣方案，對年輕人幫助很大，且未來開始上班後也能自行負擔保險費，

長期耕耘青年勞動議題的作家林立青，Skills for U執行長黃偉翔、台灣青年勞動九五聯盟理事鄭中睿、法律白話文運動營運長徐書磊、直覺職掘共同創辦人賴予亭等人說，求職期間的確風險高又欠缺保障，新北青年局看到了這塊不足，補上了青年的保障缺漏，讓青年可以跟隨自己的心意，更無顧之憂的去從事合適的工作，非常值得其他縣市效法。

青年局說，只要設籍新北市，滿15歲至25歲的青年，且是今年應屆畢（肄）業生或是應屆義務役退伍青年，均可以申請本次計畫。申辦表格可於青年局官網下載，或於新北市29區就業服務據點填報申請文件，由本人填寫並親簽後，檢附畢業證書及身分證影本郵寄至新北市政府青年局，或親送至新北市29個就業服務據點送件，即可受理。

此外，在今年10月31日前投保、完成核保者，還有機會抽SWITCH、AirPods、500元超商禮券等超過200個好禮。