陳信瑜請辭生效前又病假5天 議員：北市府團隊殘破不堪

台北市勞動局長陳信瑜涉貪遭到調查，市長柯文哲已批准請辭，但北市議員秦慧珠今在赴台北市議會總質詢指出，現場收到陳信瑜請病假5天的假單，另外還有多位局處首長因確診請假，讓她批評，現在市府是殘破不堪的部隊，更質疑陳信瑜已請辭，為何要請假？柯文哲說，9月5日才正式生效。

台北市長柯文哲今赴台北市議會總質詢，所有的局處首長也必須到議會備詢，不過副市長蔡炳坤因病請假、都發局長黃一平以及副祕書長林育鴻因確診請假，均請人代理；由於林育鴻是文化局代理局長，今日總質詢由赴文化局副局長田瑋代理，讓秦慧珠批評，竟還有代理的代理，市府宛如是殘破不堪的部隊。

秦慧珠表示，至於陳信瑜由誰代理，經詢問後，勞動局提供陳信瑜假單，讓秦慧珠相當不滿，「如果我不問，是不是就沒有假單？根本藐視議會。」她更發現，陳信瑜請病假的時間竟長達5天，質疑陳信瑜28日請辭，為何還要請假，是還沒批准嗎？柯文哲表示，新任局長9月5日才上任，因此請辭9月5日生效。

秦慧珠表示，上周議會質詢陳信瑜有出席，現在突然生什麼重病要請假5天，為何不由副局長先代理，讓陳信瑜請假還能領薪水，更質疑請病假5日是否需要醫生證明。

柯文哲表示，因為代理必須交接印章等程序，只代理幾天卻要很多程序，因此就直接當到下任局長接任。

人事處表示，請病假超過2天，應當要有醫生證明，信瑜請假是由勞動局辦的，程序已走完了，應該有醫師證明，至於什麼病，因為個資問題不法公開。

秦慧珠說，「你們應該臉紅、心虛」，陳信瑜如果現在趴趴走，是不是就違反請假規定；人事處表示，經醫囑需修養就可請假，並沒有特別規定不能外出。

秦慧珠說，陳信瑜任期到9月5日，但請假到9月2日，剛好是要來議會備詢的期間，就看9月3日會怎麼繼續凹、繼續騙。更酸柯文哲現在帶了一個殘兵敗將、殘破不堪的市政團隊，未來還要呼攏市民3至4個月，她真覺得市民很可憐。