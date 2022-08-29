張維倩批新北智慧停車系統資訊亂 市府：一周內改善

新北市議員張維倩今日於議會質詢時提到，新北市府近日才發布近4年來在交通政績有多好，但馬上就有民眾就投訴智慧停車系統混亂，有時APP顯示很多位子，到現場卻是滿位。新北市交通局回應，會要求業者盡速來改善，提供即時、準確的資料，並承諾會在一周內改善。

民眾李先生表示，自己利用「停車大聲公」APP來查詢中和區景新街的停車場，手機的畫面清楚顯示該停車場共有總車位192格，空位數82，於是便前往停車準備進入景新市場購物買菜，到了現場才發現現場車位大排長龍，停車場的資訊系統寫上斗大的「滿位」兩字，讓他覺得市府這樣的開放資料是不是在誤導民眾，氣得趕緊找上議員陳情。

張維倩表示，市府開放停車資訊的API(介面應用程式)界接資訊供第三方業者使用，第三方業者的手機自然會以新北市政府提供的資訊來做顯示，所以問題的核心應該是在於市府的開放資料平台沒有及時的提供正確的資料。

張維倩質疑，智慧城市的基礎在於這些即時、精準的開放資料，若連基礎的做不好，智慧城市怎麼可能有辦法做到智慧化，痛批市府都不會走了又要怎麼樣學會飛？

交通局副局長林麗珠表示，原則上這些資訊應會一致，有關於停車場資訊平台的資料，會再向業者確認停車位資訊是不是有誤，並要求業者盡速來改善，讓業者可以提供即時、準確的資料，並承諾會在一周內了解及改善。