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新北46處「防災社區一星認證」 侯友宜：全台第一

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。記者翁至成／攝影
新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。記者翁至成／攝影

新北市長侯友宜今天至慈濟板橋園區講經堂，主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，致詞時稱，氣候變遷需要大家一起面對，期許新北未來4年內，防災社區達到400處、防災士超過1萬2000人，讓新北市更安全。

侯友宜今天頒發防災社區認證標章，給新北市40個社區及內政部韌性社區一星認證的10個社區，同時表揚80名熱心防災事務的績優防災士。

侯說，新北自2009年開始推動社區防災，於2018年首創防災社區認證標章，是全台最早推動認證的縣市，目前已有181個社區取得認證，預計年底再增加33個社區。

侯說，新北有46個社區取得內政部的韌性社區一星認證，占全國42.6%，是全國第一；同時致力培訓防災士，受訓時數達15小時，且需通過學、術科測驗，迄今已有2172人取得證照，是社區防災工作的重要推手。

侯肯定這次的防災社區表揚，他指出，面對氣候變遷，需要更多社區市民、企業、教育機構等努力，新北市用「防災社區認證標章」的方式，一起把防災、減災做好，儘量不要到搶災、災後復原階段；預計4年內，防災社區達到400處，韌性社區達到100處，防災士可以突破1萬2000人。

新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。圖／新北市消防局提供
新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。圖／新北市消防局提供
新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。記者翁至成／攝影
新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。記者翁至成／攝影
新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。記者翁至成／攝影
新北市長侯友宜今天主持「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，肯定受獎者與單位，稱他們是防災工作重要推手。記者翁至成／攝影

侯友宜 氣候變遷

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