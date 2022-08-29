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影／新北各里均設銀髮俱樂部 民代建議編列活動預算

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今日出席「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」開展記者會，侯致詞時感謝各銀髮俱樂部配合市府政策，讓長輩在熟悉的生活環境中獲得妥善照護。記者張睿廷／攝影
侯友宜今日出席「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」開展記者會，侯致詞時感謝各銀髮俱樂部配合市府政策，讓長輩在熟悉的生活環境中獲得妥善照護。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜今日出席「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」開展記者會，致詞時感謝各銀髮俱樂部配合市府政策，讓長輩在熟悉的生活環境中獲得妥善照護，這次記者會也代表市府完成當初設立目標，在各里皆設置銀髮俱樂部。

民代認為，若只是成立俱樂部，卻沒有辦活動，那其實沒有意義，建議市府可編列預算，舉辦課程、活動，這樣才能發揮成立俱樂部的意義。

侯友宜表示，截至今年7月，新北市老年人口數約66萬人，占全市總人口比例為16.63%，且老化速率仍在逐年攀升中。

他說，新北市府預見高齡社會趨勢，自2012年著手推行「銀髮俱樂部」政策，以平溪區龍安社區成立第1處銀髮俱樂部為起點，召開無數協調會議及現地會勘，補助人民團體、宗教團體、里辦公處、社區發展協會等私公組織，結合志工人力，於各里別廣布銀髮俱樂部，供社區長輩就近前往參加運動、唱歌、手做或共餐。

為擴散銀髮俱樂部的服務效益，市府也推展異業結盟模式，與咖啡廳、桌遊店等餐飲休閒商家，合作設立銀髮俱樂部，展現民間與市府協力以創新思維及具體行動照顧社區長輩的決心。

侯友宜表示，歷經十年寒暑，至今年7月底，共完成設置1032里、1177處銀髮俱樂部的可貴成果，達成里里銀髮俱樂部政策後，市府將接續推動「公寓大廈先修班」計畫，補助市境內隨處可見的公寓大廈管委會，利用公共空間辦理健康促進或社會參與活動，讓市府照顧長輩的心意更加深入社區，建立初級預防照顧體系，也培植社區量能，為長輩提供可信賴的照護服務，描繪共生共好的友善社區藍圖。

新北市社會局表示，「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」分為主舞台、銀髮玩咖桌遊咖啡沙龍、銀髮智能照顧、運動、護耳、益智文藝、卡拉OK、共餐、寓見幸福：銀髮俱樂部先修班、動知動知健康促進、高齡道安大富翁等十一大展區，自8月29日至9月2日，在新北市政府1樓大廳盛大開展，邀請市民朋友與家中長輩共同觀展，體驗銀髮俱樂部如何透過豐富的健康、益智、娛樂、道安及餐飲服務內容，維護長輩健康，更可從展覽中學習基礎護耳知識，及早發現長輩聽覺問題並接受治療。

新北市議員陳啟能認為，銀髮俱樂部構想很好，不過目前只有開辦費，卻沒有活動費，可能1個月只有1場共餐，如此沒辦法完全發揮讓老人聯誼或學習新事物的效果。

陳啟能建議，新北市社會局可編列預算，讓老師來銀髮俱樂部為長者上課，譬如如何防止跌倒、學習使用3C產品及舉辦趣味、戶外活動，這樣才有開辦銀髮俱樂部的意義。

新北市長 侯友宜 銀髮族

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