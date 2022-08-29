快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「24小時城市挑戰賽」 8秒隨手拍秀台北城市之美

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
24小時城市挑戰賽首站在迪化街展開，舞者身穿旗袍翩然起舞展秀民國風情。圖／主辦單位提供
24小時城市挑戰賽首站在迪化街展開，舞者身穿旗袍翩然起舞展秀民國風情。圖／主辦單位提供

主打在24小時內拍出8秒指定主題影片的「24小時城市挑戰賽」昨在台北西門町商圈熱鬧登場，吸引不少攝影愛好者參賽，現場高手雲集，活動結束共募集到200多件作品。主辦單位表示，50件入圍作品除獲獎金外，將由台灣青年導演完成精彩短片，宣揚城市之美。

「24小時城市挑戰賽」以城市為創作靈感，拍攝主題於活動當天現場公布，今年主題分為民國風情、孫中山在哪裡？、KPOP中山舞、愈夜愈美麗、食在好瘋狂等，民眾參與踴躍。

主辦單位表示，24小時城市挑戰賽分由台北與廣東中山市即時創作，透過直播揭開序幕，並陸續公布下一道題目。參賽者鄧穎謙說，很喜歡這種比賽方式，像是不可能任務電影一樣，一關接一關公布題目，有趣刺激；尤其要在短時間內，把眼底最美城市風光濃縮成8秒影片，挑戰性極高，考驗臨場觀察力。

活動第一個主題「民國風情」正午時分在台北迪化老街展開。舞者身穿旗袍伴隨懷舊弦律與巴洛克式建築圍繞下翩然起舞，將現場民眾帶入時光隧道，感受昔日繁華街頭，參賽者紛紛拿起手機捕捉懷舊時光。舞蹈老師戚其雯說，旗袍舞特色在於展現曼妙身段，並加入現代女性的自信與堅強。

接著登場的「孫中山在哪裡？」比賽場地選在大稻埕碼頭，主辦單位指出，過去因為淡水開港，國外洋行透過水路將貨物運到大稻埕區內開設商號，開創了大稻埕百年繁華。孫中山不論是年輕時留學或是後來四處奔波，足跡遍及廣州、香港、澳門、上海、日本及馬來西亞等地，碼頭意象深植人心。

參賽者在大稻埕碼頭捕捉契合主題的畫面，也拍下戴上道具小鬍子與帽子的遊客漫步河邊影片。參賽選手蘇俊豪認為，挑戰賽有趣好玩，捕捉民眾開心的剎那，可讓快樂成為永恆。

第三站「KPOP中山舞」來到西門町捷運6號出口旁，彩虹地景象徵北市致力於提倡性別友善，成為年輕人熱門打卡景點。7名時尚美女少配合流行樂節奏跳起熱力四射的KPOP，吸引圍觀學生跟著手舞足蹈，舞蹈老師還教導代表中山二字的手勢舞，一旁觀眾也跟著動起來，謝姓民眾表示，手勢舞簡單易學，大家一起跳時看起來很整齊，加上大家臉上都掛著微笑，笑容自然而然成為手勢舞標準動作之一。

公布第四道主題「愈夜愈美麗」時，台北天空已現落日餘暉，許多民眾趁著暑氣漸消享受初秋晚風。時間接近6點半時天色漸暗，美麗華摩天輪燈光亮起，民眾舉起手機記錄美麗瞬間。曾到過中山市的參賽者Edison說，印象最深的就是搭乘幻彩摩天輪，從高空俯瞰岐江炫麗美景，如夢似幻。

最後一題「食在好瘋狂」來到饒河街觀光夜市。饒河街與松山車站一帶舊稱錫口，過往是基隆、宜蘭貨物運至台北城的轉運站。參賽者在夜市走透透，邊享受美食邊拍攝，用創意構圖美食影像。參賽者李博揚說，這樣的活動感覺就像遊客漫步台北景點，隨手捕捉城市之美，分享給遠方好友；很期待看到最後集結玩家短影片的完整作品，一定很精采。

KPOP舞蹈老師在西門町彩虹地景，教導民眾跳代表中山二字的手勢舞。圖／主辦單位提供
KPOP舞蹈老師在西門町彩虹地景，教導民眾跳代表中山二字的手勢舞。圖／主辦單位提供
參賽者在大稻埕碼頭，拍下戴上道具小鬍子與帽子的遊客。圖／主辦單位提供
參賽者在大稻埕碼頭，拍下戴上道具小鬍子與帽子的遊客。圖／主辦單位提供

大稻埕 碼頭 孫中山

延伸閱讀

難忘求婚驚喜！告五人無預警宣布喜訊

畫家黃琯予回家鄉舉辦個展 與扶輪社為身障者圓夢

王毅語出驚人：孫中山也會說蔡英文是「不肖子孫」

【專家之眼】風雨故人來？淘氣一姊 裴洛西

相關新聞

「24小時城市挑戰賽」 8秒隨手拍秀台北城市之美

主打在24小時內拍出8秒指定主題影片的「24小時城市挑戰賽」昨在台北西門町商圈熱鬧登場，吸引不少攝影愛好者參賽，現場高手...

9月9日國民體育日 新北15運動中心游泳、健身免錢

每年9月9日為國民體育日，為鼓勵民眾保持良好運動習慣，全國運動中心、公立運動設施9月9日將免費開放使用。新北市逾20個運...

改善板橋積淹水沉痾 僑中二街排水工程開工

新北板橋僑中二街102號周邊道路屬局部低漥區，在遭遇短時間強降雨時，容易積淹水問題，是新北積淹水重點區域，改善工程先前多...

新北廣推新住民語文 今年開1300班

新北市新學年將開新住民語文1300班，比去年970班大幅成長34%，提供逾3700個名額，也支持各校開課，讓學生從國小至...

新北不做核廢最終貯置場？ 沒人承諾

台電核二廠2號機明年3月屆期，規畫機組分4階段除役，25年內完成。新北市核能安全監督委員會表示，在地將先成立除役監督委員...

板橋文化民生路口 9月起科技執法

新北市板橋文化路與民生路口車流量極大，去年車禍發生率全市最高，人車交織情況嚴重，民眾走上平面道路險象環生。市警局宣布9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。