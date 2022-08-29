「24小時城市挑戰賽」 8秒隨手拍秀台北城市之美

主打在24小時內拍出8秒指定主題影片的「24小時城市挑戰賽」昨在台北西門町商圈熱鬧登場，吸引不少攝影愛好者參賽，現場高手雲集，活動結束共募集到200多件作品。主辦單位表示，50件入圍作品除獲獎金外，將由台灣青年導演完成精彩短片，宣揚城市之美。

「24小時城市挑戰賽」以城市為創作靈感，拍攝主題於活動當天現場公布，今年主題分為民國風情、孫中山在哪裡？、KPOP中山舞、愈夜愈美麗、食在好瘋狂等，民眾參與踴躍。

主辦單位表示，24小時城市挑戰賽分由台北與廣東中山市即時創作，透過直播揭開序幕，並陸續公布下一道題目。參賽者鄧穎謙說，很喜歡這種比賽方式，像是不可能任務電影一樣，一關接一關公布題目，有趣刺激；尤其要在短時間內，把眼底最美城市風光濃縮成8秒影片，挑戰性極高，考驗臨場觀察力。

活動第一個主題「民國風情」正午時分在台北迪化老街展開。舞者身穿旗袍伴隨懷舊弦律與巴洛克式建築圍繞下翩然起舞，將現場民眾帶入時光隧道，感受昔日繁華街頭，參賽者紛紛拿起手機捕捉懷舊時光。舞蹈老師戚其雯說，旗袍舞特色在於展現曼妙身段，並加入現代女性的自信與堅強。

接著登場的「孫中山在哪裡？」比賽場地選在大稻埕碼頭，主辦單位指出，過去因為淡水開港，國外洋行透過水路將貨物運到大稻埕區內開設商號，開創了大稻埕百年繁華。孫中山不論是年輕時留學或是後來四處奔波，足跡遍及廣州、香港、澳門、上海、日本及馬來西亞等地，碼頭意象深植人心。

參賽者在大稻埕碼頭捕捉契合主題的畫面，也拍下戴上道具小鬍子與帽子的遊客漫步河邊影片。參賽選手蘇俊豪認為，挑戰賽有趣好玩，捕捉民眾開心的剎那，可讓快樂成為永恆。

第三站「KPOP中山舞」來到西門町捷運6號出口旁，彩虹地景象徵北市致力於提倡性別友善，成為年輕人熱門打卡景點。7名時尚美女少配合流行樂節奏跳起熱力四射的KPOP，吸引圍觀學生跟著手舞足蹈，舞蹈老師還教導代表中山二字的手勢舞，一旁觀眾也跟著動起來，謝姓民眾表示，手勢舞簡單易學，大家一起跳時看起來很整齊，加上大家臉上都掛著微笑，笑容自然而然成為手勢舞標準動作之一。

公布第四道主題「愈夜愈美麗」時，台北天空已現落日餘暉，許多民眾趁著暑氣漸消享受初秋晚風。時間接近6點半時天色漸暗，美麗華摩天輪燈光亮起，民眾舉起手機記錄美麗瞬間。曾到過中山市的參賽者Edison說，印象最深的就是搭乘幻彩摩天輪，從高空俯瞰岐江炫麗美景，如夢似幻。