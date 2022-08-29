9月9日國民體育日 新北15運動中心游泳、健身免錢

每年9月9日為國民體育日，為鼓勵民眾保持良好運動習慣，全國運動中心、公立運動設施9月9日將免費開放使用。新北市逾20個運動聚點，體適能中心及游泳池免費入場，再加碼9、10月期間至新北24個運動聚點運動消費，登錄發票還能抽iPhone。

新北體育處說，今年國民體育日適逢中秋連假第一天，15間運動中心包含新莊、蘆洲、三重、淡水、土城、板橋、中和、永和、汐止、三鶯、五股、泰山、新店、樹林及林口，開放民眾免費游泳及使用體適能中心。

另外，鶯歌運動中心、板樹體育館、泰山體育館、Easygym新莊店、Waypoint FITNESS新莊館、洛德城堡三重店、三重喜歡運動中心，則免費能使用體適能中心；斯坦利運動館開放室內直排輪場地、親子體適能專區，還有部分場館的球場開放民眾預約使用。