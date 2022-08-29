9月9日國民體育日 新北15運動中心游泳、健身免錢
每年9月9日為國民體育日，為鼓勵民眾保持良好運動習慣，全國運動中心、公立運動設施9月9日將免費開放使用。新北市逾20個運動聚點，體適能中心及游泳池免費入場，再加碼9、10月期間至新北24個運動聚點運動消費，登錄發票還能抽iPhone。
新北體育處說，今年國民體育日適逢中秋連假第一天，15間運動中心包含新莊、蘆洲、三重、淡水、土城、板橋、中和、永和、汐止、三鶯、五股、泰山、新店、樹林及林口，開放民眾免費游泳及使用體適能中心。
另外，鶯歌運動中心、板樹體育館、泰山體育館、Easygym新莊店、Waypoint FITNESS新莊館、洛德城堡三重店、三重喜歡運動中心，則免費能使用體適能中心；斯坦利運動館開放室內直排輪場地、親子體適能專區，還有部分場館的球場開放民眾預約使用。
體育處表示，今年加碼祭出「運動抽 iPhone」，9、10月活動期間至新北運動聚點共24處運動消費，登錄發票，不限金額都可抽獎，週週抽出200元購課金99份、月月再抽iPhone，發票登錄越多，中獎機率越高。購課金在各運動場館購買運動課程、運動設施等皆可全數抵用，還能與其他優惠合併使用，優上加優，近800份好禮。
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