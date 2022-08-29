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改善板橋積淹水沉痾 僑中二街排水工程開工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「新北市板橋區僑中二街排水改善工程」周邊施工進行中。圖／新北水利局提供
「新北市板橋區僑中二街排水改善工程」周邊施工進行中。圖／新北水利局提供

新北板橋僑中二街102號周邊道路屬局部低漥區，在遭遇短時間強降雨時，容易積淹水問題，是新北積淹水重點區域，改善工程先前多次流標，現已於本月開工，工期預計100日，盼別再讓民眾家中淹水，同時也擴增當地滯洪空間。

新北有多處淹水熱點，板橋僑中二街102號周邊道路，每當豪大雨發生時，由於地勢較低，西側區域的雨水將快速匯集該路段，再加上該區排水系統通洪斷面不足且路徑較長，容易造成積淹水，周遭居民每到豪雨時就憂心家裡是否又會淹水，且也影響用路人行車安全。

新北水利局長宋德仁說，目前正辦理「新北市板橋區僑中二街排水改善工程」施作，利用既有1.5m管涵接入抽水井，並於抽水井內部設置4台沉水式抽水機，藉由新設沉水式抽水機排水，將水排放到新埋設排水鋼管中，經僑中一街及板城路後，最終排放至湳仔溝內，透過機械抽排方式加速僑中二街雨水排放，除可改善積淹水問題外，亦可於大雨前提供滯洪空間，提升僑中二街雨水系統耐受能力。

水利局補充，該工程現正於大觀國中旁空地施作抽水井工項，預計9月初接續施作新設排水鋼管，為避免施作期間影響僑中一街、大觀路一段28巷及板城路等部分道路與路口，將於施作新設排水鋼管工項時辦理交通管制，且考量減低行車用路人受影響程度，於部分時段辦理夜間施工。

「新北市板橋區僑中二街排水改善工程」施工人員正進行施作抽水井。圖／新北水利局提供
「新北市板橋區僑中二街排水改善工程」施工人員正進行施作抽水井。圖／新北水利局提供

淹水

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