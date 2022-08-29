改善板橋積淹水沉痾 僑中二街排水工程開工

新北板橋僑中二街102號周邊道路屬局部低漥區，在遭遇短時間強降雨時，容易積淹水問題，是新北積淹水重點區域，改善工程先前多次流標，現已於本月開工，工期預計100日，盼別再讓民眾家中淹水，同時也擴增當地滯洪空間。

新北有多處淹水熱點，板橋僑中二街102號周邊道路，每當豪大雨發生時，由於地勢較低，西側區域的雨水將快速匯集該路段，再加上該區排水系統通洪斷面不足且路徑較長，容易造成積淹水，周遭居民每到豪雨時就憂心家裡是否又會淹水，且也影響用路人行車安全。

新北水利局長宋德仁說，目前正辦理「新北市板橋區僑中二街排水改善工程」施作，利用既有1.5m管涵接入抽水井，並於抽水井內部設置4台沉水式抽水機，藉由新設沉水式抽水機排水，將水排放到新埋設排水鋼管中，經僑中一街及板城路後，最終排放至湳仔溝內，透過機械抽排方式加速僑中二街雨水排放，除可改善積淹水問題外，亦可於大雨前提供滯洪空間，提升僑中二街雨水系統耐受能力。