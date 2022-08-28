金山甘藷季馬拉松開跑 完賽後逛小農市集免費手作體驗

新北市金山區公所與榮耀九三運動協會舉辦的「金山甘藷季馬拉松」，今晨6點開跑，除帶動地區觀光旅遊發展，更藉著巡遊海濱、田野、山間路徑，讓參賽跑者深度體驗金山特殊的悠、靜、美，在近距離接觸優質農作物生產過程時，也呈現出金山甘藷無窮盡的生命力。

第一屆「金山甘藷季馬拉松」今晨開跑，新北市議員白珮茹、周雅玲、張錦豪及新北市政府交通局長鍾鳴時到場參與，金山區長廖武輝更報名42K全馬組，獲得42K全馬男子丙組第2名。鍾鳴時獲得健康組12K男子甲組第1名。

廖武輝表示，金山甘藷季馬拉松路線設計深入魚路古道、下六股專業農植地區，在全馬、半馬及健康組休閒組共吸引近500名選手參加。

主辦單位透過賽道設計，讓每名選手了解金山甘藷種植過程，每個補給站也提供以地瓜為素材做成的食品，為跑者補充熱量，為選手鼓舞士氣。

金山區公所也在現場辦理小農市集，集結了在地特色青農，以擺攤形式販售最新鮮的金山在地好滋味，鼓勵民眾多與生產者對話。販售產品除地區著名的57號、66號甘藷，還有眾多金山在地自產自銷農特產品，並有地瓜食材製作芋圓、紙黏土、花卉等免費手作DIY體驗，讓跑者完賽後深度與金山互動，留下深刻的美好回憶。