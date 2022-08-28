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台北城博英文官網錯誤百出挨轟「慘不忍睹」 北市：立即修改

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有網友發現，城博官網英文版內容錯誤百出，根本是「慘不忍睹的城博會英文」。圖／引用自「Translation Matters 翻譯有要緊」臉書粉絲專頁
有網友發現，城博官網英文版內容錯誤百出，根本是「慘不忍睹的城博會英文」。圖／引用自「Translation Matters 翻譯有要緊」臉書粉絲專頁

台北城市博覽會上周六正式開幕，首個周末已吸引近2萬人次參觀，不過有網友發現，城博官網英文版內容錯誤百出，根本是「慘不忍睹的城博會英文」。包括「生活的酸甘甜」官網翻譯為sweet and sour of living；「台北人」更被直翻為Taipei people。北市研考會回應，的確審核流程有錯失之處，已立即針對錯誤內容修改。

被視為市長柯文哲畢業展的台北城博已盛大開幕，不過臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」粉絲專頁發現，官網英文版錯誤百出，包括應翻譯為bittersweet life的生活酸甘甜，卻譯為sweet and sour of living；應為the people of Taipei的「台北人」，卻被直翻為Taipei people；還有a sense of achievement in happiness，到底是要成就感、還是幸福感？也讓人看得霧煞煞。

粉專也質疑，城博官網第一頁就已經爛成這付德行，這叫首善之都？恐怕才是丟臉之都。北市府回應，經檢討，在審核流程中確有錯失之處，已立即針對錯誤內容進行修訂，預計今晚完成更正，並儘速全盤檢視，後續加強落實稿件內部審核機制。

北市

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