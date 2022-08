台北城博英文官網錯誤百出挨轟「慘不忍睹」 北市：立即修改

台北城市博覽會上周六正式開幕,首個周末已吸引近2萬人次參觀,不過有網友發現,城博官網英文版內容錯誤百出,根本是「慘不忍睹的城博會英文」。包括「生活的酸甘甜」官網翻譯為sweet and sour of living;「台北人」更被直翻為Taipei people。北市研考會回應,的確審核流程有錯失之處,已立即針對錯誤內容修改。

被視為市長柯文哲畢業展的台北城博已盛大開幕,不過臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」粉絲專頁發現,官網英文版錯誤百出,包括應翻譯為bittersweet life的生活酸甘甜,卻譯為sweet and sour of living;應為the people of Taipei的「台北人」,卻被直翻為Taipei people;還有a sense of achievement in happiness,到底是要成就感、還是幸福感?也讓人看得霧煞煞。

粉專也質疑,城博官網第一頁就已經爛成這付德行,這叫首善之都?恐怕才是丟臉之都。北市府回應,經檢討,在審核流程中確有錯失之處,已立即針對錯誤內容進行修訂,預計今晚完成更正,並儘速全盤檢視,後續加強落實稿件內部審核機制。