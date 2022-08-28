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城博英文版官網錯誤百出！中式英文遭批首都成「丟臉之都」 北市府回應了

中央社／ 台北28日電
臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」粉絲專頁今天發布貼文表示，台北城市博覽會英文版官方網站慘不忍睹，全文15句話中，半數以上有重疊和文法錯誤，多個句子有嚴重架構問題，通篇都是語意不清甚至沒有這種寫法的中式英文。 圖擷自臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」
臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」粉絲專頁今天發布貼文表示，台北城市博覽會英文版官方網站慘不忍睹，全文15句話中，半數以上有重疊和文法錯誤，多個句子有嚴重架構問題，通篇都是語意不清甚至沒有這種寫法的中式英文。 圖擷自臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會昨天開展，不過英文版官網遭指錯誤百出、慘不忍睹，市府回應，審核流程中確實有錯失，將更正錯誤內容並全盤檢視。

臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」粉絲專頁今天發布貼文表示，台北城市博覽會英文版官方網站慘不忍睹，全文15句話中，半數以上有重疊和文法錯誤，多個句子有嚴重架構問題，通篇都是語意不清甚至沒有這種寫法的中式英文。

貼文舉例，生活的酸甘甜是「bittersweet life」，不是官網上的「sweet and sour of living」；台北人是「the people of Taipei」或「Taipei citizens」，不是「Taipei people」。

貼文進一步指出，「這裡是你我生活、工作、夢想的起始」應該翻成「This city is where we first lived, firstworked, and first dreamed」或「Taipei is the beginningplace where we live, work and dream」，而不是「This isthe beginning of our life, work, and dreams」，因為原文的「這裡」是指地點「where」，不是物件「this」。

貼文質疑，市府為什麼不花錢請專業譯者、翻譯公司，還是台北市民的納稅錢只能換來這種翻譯品質，「這叫首善之都？恐怕是丟臉之都」。

台北市研究發展考核委員會發布新聞稿回應，經檢討，在審核流程中確實有錯失，已立即針對錯誤內容進行修訂，預計今天晚間完成更正，並儘速進行全盤檢視，後續將加強落實稿件內部審核機制。

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