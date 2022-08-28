快訊

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

選前與里長連結不停歇？ 新店及中和接力辦里鄰長研習

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和區公所除上周舉辦里鄰長研習外，昨日也辦理中和區社區及社團研習。圖／中和區公所提供
中和區公所除上周舉辦里鄰長研習外，昨日也辦理中和區社區及社團研習。圖／中和區公所提供

年底選戰逼近，新北剛結束行動治理座談，幾區里鄰長研習也接續辦理，其中新店區公所在本周末舉辦2天共4場次的里鄰長行動服務知能研習活動，盼提升里鄰長能量，強化基層服務品質。另外，中和區公所除上周末舉辦里鄰長研習，本周末也辦社團研習，活絡社區社團力量。

新店區長朱思戎表示，里鄰長是為民服務的第一線，特別在疫情期間更是仰賴里鄰長深入地方的服務，不論是長輩接種疫苗通知或各項防疫宣導作業都能配合市府政策執行，讓防疫工作得以順利推展，這次盼藉活動強化里鄰長間的聯繫溝通。

新店區公所表示，新北市政府自109年開始推動「里鄰長行動服務知能研習計畫」，去年因疫情停辦，前年則是十月辦理；今年邀集新店區69個里的里鄰長，透過業務宣導與專業師資授課，讓里鄰長們更加瞭解市府團隊施政方向，並收穫不同領域的專業知能，以提供里鄰民眾對市政服務的認識及運用。

新店區公所舉例，這次為配合市府「111年長期照顧2.0計畫」，研習活動中特別邀請耕莘醫院失智症個案管理師吳淑菁個管師講授長照2.0課程，讓里鄰長們認識，進而協助有需求的里民透過新北市照管中心獲得各項長照服務。

另外，中和區公所除上周舉辦里鄰長研習外，昨日也辦理中和區社區及社團研習。中和區長賴俊達表示，本區社區社團不斷為社會挹注溫暖關懷弱勢，疫情期間協助公所為防疫工作盡心盡力，是不可或缺的永續夥伴，特地辦理本次研習，期待未來結合更多民間力量。

研習活動上，賴俊達也分享中和區近年來區政建設成長，透過公私協力，讓中和成為宜居環境，更在3年內榮獲台灣健康城市5項大獎；此外，也特別邀請中和區莒西社區發展協會-衛生福利部社區防暴宣講師黃淑玲分享推動社區防暴實務經驗與成果，提供各社團學習典範。

新店區公所在本周末舉辦2天共4場次的里鄰長行動服務知能研習活動，盼提升里鄰長能量，強化基層服務品質，區長朱思戎也上台分享。圖／新店區公所提供
新店區公所在本周末舉辦2天共4場次的里鄰長行動服務知能研習活動，盼提升里鄰長能量，強化基層服務品質，區長朱思戎也上台分享。圖／新店區公所提供
新店區公所在本周末舉辦2天共4場次的里鄰長行動服務知能研習活動，盼提升里鄰長能量，強化基層服務品質。圖／新店區公所提供
新店區公所在本周末舉辦2天共4場次的里鄰長行動服務知能研習活動，盼提升里鄰長能量，強化基層服務品質。圖／新店區公所提供

延伸閱讀

影／慘！中和「水淹整間7-11」 民眾錄影喊：完了完了完了

相關新聞

9月9日國民體育日 新北15運動中心游泳、健身免錢

每年9月9日為國民體育日，為鼓勵民眾保持良好運動習慣，全國運動中心、公立運動設施9月9日將免費開放使用。新北市逾20個運...

「24小時城市挑戰賽」 8秒隨手拍秀台北城市之美

主打在24小時內拍出8秒指定主題影片的「24小時城市挑戰賽」昨在台北西門町商圈熱鬧登場，吸引不少攝影愛好者參賽，現場高手...

改善板橋積淹水沉痾 僑中二街排水工程開工

新北板橋僑中二街102號周邊道路屬局部低漥區，在遭遇短時間強降雨時，容易積淹水問題，是新北積淹水重點區域，改善工程先前多...

新北廣推新住民語文 今年開1300班

新北市新學年將開新住民語文1300班，比去年970班大幅成長34%，提供逾3700個名額，也支持各校開課，讓學生從國小至...

新北不做核廢最終貯置場？ 沒人承諾

台電核二廠2號機明年3月屆期，規畫機組分4階段除役，25年內完成。新北市核能安全監督委員會表示，在地將先成立除役監督委員...

板橋文化民生路口 9月起科技執法

新北市板橋文化路與民生路口車流量極大，去年車禍發生率全市最高，人車交織情況嚴重，民眾走上平面道路險象環生。市警局宣布9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。