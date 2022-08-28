選前與里長連結不停歇？ 新店及中和接力辦里鄰長研習
年底選戰逼近，新北剛結束行動治理座談，幾區里鄰長研習也接續辦理，其中新店區公所在本周末舉辦2天共4場次的里鄰長行動服務知能研習活動，盼提升里鄰長能量，強化基層服務品質。另外，中和區公所除上周末舉辦里鄰長研習，本周末也辦社團研習，活絡社區社團力量。
新店區長朱思戎表示，里鄰長是為民服務的第一線，特別在疫情期間更是仰賴里鄰長深入地方的服務，不論是長輩接種疫苗通知或各項防疫宣導作業都能配合市府政策執行，讓防疫工作得以順利推展，這次盼藉活動強化里鄰長間的聯繫溝通。
新店區公所表示，新北市政府自109年開始推動「里鄰長行動服務知能研習計畫」，去年因疫情停辦，前年則是十月辦理；今年邀集新店區69個里的里鄰長，透過業務宣導與專業師資授課，讓里鄰長們更加瞭解市府團隊施政方向，並收穫不同領域的專業知能，以提供里鄰民眾對市政服務的認識及運用。
新店區公所舉例，這次為配合市府「111年長期照顧2.0計畫」，研習活動中特別邀請耕莘醫院失智症個案管理師吳淑菁個管師講授長照2.0課程，讓里鄰長們認識，進而協助有需求的里民透過新北市照管中心獲得各項長照服務。
另外，中和區公所除上周舉辦里鄰長研習外，昨日也辦理中和區社區及社團研習。中和區長賴俊達表示，本區社區社團不斷為社會挹注溫暖關懷弱勢，疫情期間協助公所為防疫工作盡心盡力，是不可或缺的永續夥伴，特地辦理本次研習，期待未來結合更多民間力量。
研習活動上，賴俊達也分享中和區近年來區政建設成長，透過公私協力，讓中和成為宜居環境，更在3年內榮獲台灣健康城市5項大獎；此外，也特別邀請中和區莒西社區發展協會-衛生福利部社區防暴宣講師黃淑玲分享推動社區防暴實務經驗與成果，提供各社團學習典範。
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