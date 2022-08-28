台中外送平台條例9月公告實施 攸關2.7萬名外送員權益

「台中市外送平台業者管理自治條例」9月初將公告實施，市府勞工局指出，自治條例針對外送作業的職業災害、交通安全、食品安全、消費糾紛等問題均有規範與罰則，工會表示內容大致符合外送員心聲，但希望市府監督業者落實執行。

勞工局起草過程多次邀集平台業者、外送員、工會代表、專家學者、議員與市府各相關單位研議，透過各界對話凝聚共識，內容涵蓋職業安全、交通安全、食品安全各方面，歷時一年多，議會三讀通過後，行政院8月25日核定，勞工局預定9月初公告實施。

藍綠及無黨籍市議員要求市府滾動檢討自治條例內容，外送員反映，有工時上限可能造成搶單加劇，增加交通事故發生率；薪資計算公式不透明，外送收入無保障，巧立名目變相減酬，基本取單底酬從過去60元變為目前40元起跳，視滿足趟數領獎勵金等，衍生爭議。申訴管道不足。

這項自治條例規定，外送平台業者應為外送員投保，包括意外傷害致失能或死亡應投保300萬元以上及意外傷害的醫療保；颱風天政府宣布停止上班，業者應與外送員視當天安全狀況，協議是否外送服務；平台業者應負責向勞工局通報外送死傷事件。

業者應向外送員揭露訂單報酬的計價方式及揭示有關訊息、保存外送員資料及消費者電磁紀錄一個月以上；辦理食品安全衛生管理事項、安排新進及在職相關教育訓練，市府定期公告外送員交通事故等。