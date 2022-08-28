快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭寶清參選恐影響新北選情 林佳龍：要對自己良心負責

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
林佳龍表示，政治人物做決定時要對自己的良心負責，也希望民進黨繼續與他溝通，若鄭寶清真的做了決定，就不能用民進黨名義參選。記者張睿廷／攝影
林佳龍表示，政治人物做決定時要對自己的良心負責，也希望民進黨繼續與他溝通，若鄭寶清真的做了決定，就不能用民進黨名義參選。記者張睿廷／攝影

民進黨前立委鄭寶清拋出震撼彈，宣布參選桃園市長，外界關注是否會產生外擴效應，影響新北選情。民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，政治人物做決定時要對自己的良心負責，也希望民進黨繼續與他溝通，若鄭寶清真的做了決定，就不能用民進黨名義參選。

林佳龍說，他們還在密切觀察中，影響是一定會有的，但希望能夠降到最低，他們也希望說，任何政治人物在做決定的時候，要對自己的良心、社會、歷史負責。

林佳龍指出，在鄭寶清登記前，民進黨也不要放棄努力，應再繼續溝通。若鄭寶清真的決定走自己的路，鄭寶清當然就不能用民進黨名義參選，這些都還有待觀察。

另外，林佳龍兒子今年也成為首投族，外界好奇孩子是否有給他什麼建議？林佳龍說，他兒子今年是首投族，還自己遷了戶口到新北這個新故鄉，他對此感到驚喜。

林佳龍表示，他已經快大學畢業，能夠政治上行使用公民權投票來呈現的「成年禮」，自己也號召所有首投族都能出來投票，一起決定台灣的未來，尤其新北是台灣的最大城市，歡迎首投族在新北市求學、工作、成家、談戀愛，讓這裡成為生活宜居的新故鄉、好地方。

新北市長 林佳龍 2022大選 鄭寶清

延伸閱讀

談鄭寶清參選市長過程內幕 鄭文燦：溝通努力沒少過

鄭寶清選桃園 賴香伶：民進黨大危機

「自由世界卻不能自由呼吸」鄭寶清：追隨許信良腳步

鄭寶清首宗政見曝光 桃園青年買房「自備款政府出」

相關新聞

昔挺游錫堃現為侯站台疑遭拔樁 侯友宜：奉獻不分你我

新北市長侯友宜今中午赴土城的宜蘭縣同鄉會尋求支持，新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛現身力挺，由於過去陳曾...

鄭寶清參選恐影響新北選情 林佳龍：要對自己良心負責

民進黨前立委鄭寶清拋出震撼彈，宣布參選桃園市長，外界關注是否會產生外擴效應，影響新北選情。民進黨新北市長參選人林佳龍今天...

性騷申訴成案率上升至55% 北市府強調零容忍將勤查

台北市長柯文哲稱台北市為「性別平等城市」及「友善勞工城市」，但根據北市府統計，2019年性騷申訴案的成案率為32%，今年...

列為北市古蹟 天和公園「番井沸泉」保存逾300年

台北市士林北投地區早在6500年前就已有人類居住，歷史文化內涵豐富，處處可見仙人所留遺蹟，而士林區天和公園就有一座保存超...

暑期加強取締違建出租套房 新北強拆收費盼遏止歪風

暑假期間不少大學生已經在為開學時住處做打算，尋覓各地套房，新北拆除大隊近期嚴格執行拆除做違法行為的違建，查到1件作毒品分...

台北感受日式昭和風情 品賞甜點職人手作細緻風味

在日式老宅裡打造日式板前抹茶盤飾甜點茶室，讓人恍若來到京都，感受深邃古雅的詩意感動，細品著溫柔滋味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。