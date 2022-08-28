鄭寶清參選恐影響新北選情 林佳龍：要對自己良心負責

民進黨前立委鄭寶清拋出震撼彈，宣布參選桃園市長，外界關注是否會產生外擴效應，影響新北選情。民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，政治人物做決定時要對自己的良心負責，也希望民進黨繼續與他溝通，若鄭寶清真的做了決定，就不能用民進黨名義參選。

林佳龍說，他們還在密切觀察中，影響是一定會有的，但希望能夠降到最低，他們也希望說，任何政治人物在做決定的時候，要對自己的良心、社會、歷史負責。

林佳龍指出，在鄭寶清登記前，民進黨也不要放棄努力，應再繼續溝通。若鄭寶清真的決定走自己的路，鄭寶清當然就不能用民進黨名義參選，這些都還有待觀察。

另外，林佳龍兒子今年也成為首投族，外界好奇孩子是否有給他什麼建議？林佳龍說，他兒子今年是首投族，還自己遷了戶口到新北這個新故鄉，他對此感到驚喜。

林佳龍表示，他已經快大學畢業，能夠政治上行使用公民權投票來呈現的「成年禮」，自己也號召所有首投族都能出來投票，一起決定台灣的未來，尤其新北是台灣的最大城市，歡迎首投族在新北市求學、工作、成家、談戀愛，讓這裡成為生活宜居的新故鄉、好地方。