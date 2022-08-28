性騷申訴成案率上升至55% 北市府強調零容忍將勤查

台北市長柯文哲稱台北市為「性別平等城市」及「友善勞工城市」，但根據北市府統計，2019年性騷申訴案的成案率為32%，今年成案率竟上升到55%；且調閱市府機關員工的性騷紀錄，相較前市長郝龍斌時期的1案，暴增到6案，議員戴錫欽批評，除針對違法者祭重罰及公布名單外，亦應提出改善方案，北市府允諾勤查以下降性騷案件數發生。

根據北市府統計，2019年迄今，北市民營公司中，共發生102件違反「性別工作平等法第12及13條」的性騷申訴案，其中有33件被裁處，成案率約32%，尤其是今年的成案率55%最高。且前述的33件中，竟出現有「官股過半」的銀行，該銀行從2021年迄今，竟接連發生2起性騷擾案。

戴錫欽表示，勞動局除了用重罰及公布名單外，裁罰後有無持續了解「那隻狼」在公司的近況，為避免同一隻狼再犯，導致更多人受害，市府應「持續關懷」以掌握狀況。

勞動局長陳信瑜表示，性別工作平等法第13條的性騷申訴案，已開罰十萬元；至於成案率上升，陳信瑜表示，其它訴求會做相關調查，如果可以將加重處罰。

戴錫欽表示，另外，台北市身為首都，市府未曾發生職場性騷案，但經再進一步調閱竟發現市府機關學校員工「在職場外」的性騷紀錄，2006年迄今，市府共出現7案，最離譜的是，其中1案是在「郝市府」時期發生，另外6案竟都是在「柯市府」時期發生，包含警察人員2案、勞動局就服處人員1案、環保局人員2案、南港某國中人員1案。

戴錫欽表示，柯市府既聲稱台北市為「性別平等城市」及「友善勞工城市」，力推性別平等及友善勞工環境，但從前述案例及數據顯示，一切都是「空笑夢」，因此要求市府除了對於違法者祭重罰及公布名單外，亦應提出改善方案及研議精進計畫，以避免求職者身陷職場陷阱，尤其是女性員工除在職場辛勞外，還得時時擔心受驚。

人事處表示，由於市府從2015年開始統計資料，而非能將兩個市長任內八年來做比較。北市政秘書長陳志銘表示，市府對於性騷擾絕對零容忍，並允諾勤查以降性騷案件數發生。