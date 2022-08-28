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列為北市古蹟 天和公園「番井沸泉」保存逾300年

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天和公園歷經多次整建後，園內遊具已從罐頭遊具改為特色遊具及共融設施。圖／北市公園處提供
天和公園歷經多次整建後，園內遊具已從罐頭遊具改為特色遊具及共融設施。圖／北市公園處提供

台北市士林北投地區早在6500年前就已有人類居住，歷史文化內涵豐富，處處可見仙人所留遺蹟，而士林區天和公園就有一座保存超過300年的古井，至今仍會冒出清澈泉水的「番井沸泉」（又稱番仔井），也因其為少數留存具有歷史意義的水井，今年5月被指定爲台北市市定古蹟。

北市公園處長黃淑如表示，位於天和公園尾端、地勢最高處的番井沸泉，於1709年漳州人移民至附近時就有此出水口，之後作為飲用及灌溉之用，見證天母地區原住民及漢人居住與開發的歷史，極具歷史價值，更被列為「芝蘭八景」之一。

黃淑如表示，該古井水質清可見底，且水量奇大，1天約可湧出15至18噸驚人水量，足可列名水之選，也因其為少數留存具歷史意義的水井，具人文意涵與稀少性，今年5月由北市文化局指定為本市直轄市市定古蹟。

公園處陽明所主任林晁嘉指出，來到天和公園不僅能漫步欣賞百年風華的園景，更可體驗新潮童趣，天和公園歷經多次整建，公園內不再是千篇一律的罐頭遊具，而是一座座特色遊具及共融設施，孩童可暢玩旋轉棒、不鏽鋼滑梯、穿梭大型攀爬遊具等，欲前往民眾可沿著天母東路69巷向上移動即可抵達。

八芝蘭名勝包含芝山獨峙（芝山岩）、蘭港雙橋（士林橋及和尚橋）、竹林石室、石壁漁舟（基隆河道）、番井沸泉（番仔井）、猿洞桃花、磺溪吼雨（磺溪）、屯山積雪（大屯山），目前芝山岩、番井沸泉已被指定為市定古蹟。

今年5月被指定爲北市市定古蹟的番井沸泉就位於天和公園尾端地勢最高處。圖／北市公園處提供
今年5月被指定爲北市市定古蹟的番井沸泉就位於天和公園尾端地勢最高處。圖／北市公園處提供
位於天和公園尾端、地勢最高處的番井沸泉已有超過300年歷史，今年5月被指定爲北市市定古蹟。圖／北市公園處提供
位於天和公園尾端、地勢最高處的番井沸泉已有超過300年歷史，今年5月被指定爲北市市定古蹟。圖／北市公園處提供
番井沸泉水質清澈見底且水量極大，1天約可湧出15至18噸驚人水量。圖／北市公園處提供
番井沸泉水質清澈見底且水量極大，1天約可湧出15至18噸驚人水量。圖／北市公園處提供

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