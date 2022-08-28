列為北市古蹟 天和公園「番井沸泉」保存逾300年

台北市士林北投地區早在6500年前就已有人類居住，歷史文化內涵豐富，處處可見仙人所留遺蹟，而士林區天和公園就有一座保存超過300年的古井，至今仍會冒出清澈泉水的「番井沸泉」（又稱番仔井），也因其為少數留存具有歷史意義的水井，今年5月被指定爲台北市市定古蹟。

北市公園處長黃淑如表示，位於天和公園尾端、地勢最高處的番井沸泉，於1709年漳州人移民至附近時就有此出水口，之後作為飲用及灌溉之用，見證天母地區原住民及漢人居住與開發的歷史，極具歷史價值，更被列為「芝蘭八景」之一。

黃淑如表示，該古井水質清可見底，且水量奇大，1天約可湧出15至18噸驚人水量，足可列名水之選，也因其為少數留存具歷史意義的水井，具人文意涵與稀少性，今年5月由北市文化局指定為本市直轄市市定古蹟。

公園處陽明所主任林晁嘉指出，來到天和公園不僅能漫步欣賞百年風華的園景，更可體驗新潮童趣，天和公園歷經多次整建，公園內不再是千篇一律的罐頭遊具，而是一座座特色遊具及共融設施，孩童可暢玩旋轉棒、不鏽鋼滑梯、穿梭大型攀爬遊具等，欲前往民眾可沿著天母東路69巷向上移動即可抵達。