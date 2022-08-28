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暑期加強取締違建出租套房 新北強拆收費盼遏止歪風
暑假期間不少大學生已經在為開學時住處做打算，尋覓各地套房，新北拆除大隊近期嚴格執行拆除做違法行為的違建，查到1件作毒品分裝廠、3件違建提供學生作出租套房，4件共計收取新台幣61萬元拆除費用，盼遏止此類歪風，提供民眾宜居安居的好環境。
拆除大隊說明，中和和平街違建案為頂樓加蓋違建作出租套房使用，拆除大隊接獲檢舉並派員現場勘查釐清，而房東竟然要求房客配合偽裝成親戚，意圖規避成為套房違建專案的執行標的；拆除大隊事後透過其他管道查證，房東確有欺瞞之實，因此派員將該頂加套房違建全部拆除，並收取21萬元費用。
而在新莊中正路及瑞芳粗坑口，也有影響公安的出租套房違建，經拆除大隊強制拆除後，分別向屋主收取拆除費用約9萬及24萬元，拆除大隊盼藉此遏止此類歪風並貫徹執法決心，並宣示維護公安的立場不容挑戰。
另外，日前蘆洲警分局執行毒品溯源專案，查獲五股成泰路上一棟鐵皮違建作為毒品分裝廠，鐵皮工廠成為公安死角，因此蘆洲分局提報市府公安會議決議列為優先拆除目標，拆除大隊在7月中予以強制拆除，收取拆除費用約7萬元。拆除大隊總計暑期2個月間共收取拆除費用新台幣61萬元。
工務局長詹榮鋒強調，新北市自2020年8月發布施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對危害公共安全、環境衛生等5大類20項違建場所，於強制執行後再收取拆除費用，以落實社會公平正義原則，執行2年來共計收取違建拆除費用370萬元，後續也會研議擴大拆除收費標的，加強執行影響公安的違章建築，讓新北市民可以在這片土地安居樂業。
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