暑期加強取締違建出租套房 新北強拆收費盼遏止歪風

暑假期間不少大學生已經在為開學時住處做打算，尋覓各地套房，新北拆除大隊近期嚴格執行拆除做違法行為的違建，查到1件作毒品分裝廠、3件違建提供學生作出租套房，4件共計收取新台幣61萬元拆除費用，盼遏止此類歪風，提供民眾宜居安居的好環境。

拆除大隊說明，中和和平街違建案為頂樓加蓋違建作出租套房使用，拆除大隊接獲檢舉並派員現場勘查釐清，而房東竟然要求房客配合偽裝成親戚，意圖規避成為套房違建專案的執行標的；拆除大隊事後透過其他管道查證，房東確有欺瞞之實，因此派員將該頂加套房違建全部拆除，並收取21萬元費用。

而在新莊中正路及瑞芳粗坑口，也有影響公安的出租套房違建，經拆除大隊強制拆除後，分別向屋主收取拆除費用約9萬及24萬元，拆除大隊盼藉此遏止此類歪風並貫徹執法決心，並宣示維護公安的立場不容挑戰。

另外，日前蘆洲警分局執行毒品溯源專案，查獲五股成泰路上一棟鐵皮違建作為毒品分裝廠，鐵皮工廠成為公安死角，因此蘆洲分局提報市府公安會議決議列為優先拆除目標，拆除大隊在7月中予以強制拆除，收取拆除費用約7萬元。拆除大隊總計暑期2個月間共收取拆除費用新台幣61萬元。