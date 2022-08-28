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核二2號機明年3月除役 音樂會說明除役4階段如期進行

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供
核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供

台電公司核二廠昨傍晚在北部展示館前廣場舉辦夏日音樂會，邀請萬里區老人會和金山區老人會百餘長者參與，核二廠並說明除役計畫，指2號機明年3月屆期，會如期機組將陸續除役，除役將分四階段，預計在25年內完成所有工作，要鄉親放心。

夏日音樂會由基隆建德青年管樂團以及驚嘆號說故事劇團分別演出，邀請萬里區老人會和金山區老人會長者共襄盛舉，參與人數100多人。特別的是，在悠揚的音樂聲，有節能乾貯的故事表演。

核二廠廠長林志保表示，核二廠中秋節前夕舉辦音樂會，期望長輩能放鬆身心，同時了解節約能源的撇步和乾式貯存設施的運作原理。結合音樂和表演的元素，讓參與的長者能夠感受到電廠相關知識。

核二廠經理呂世義表示，夏日音樂響宴讓鄉親在夏日，欣賞活潑有趣的節能乾貯故事演出。核二廠2號機將於3月中屆期，機組將陸續除役。如同劇團故事演出所提及，除役工作會如期分成四個階段，停機過渡期8年、除役拆廠12年、廠址最終狀態偵測3年、廠址復原2年，預計在25年內完成所有工作。

核二廠指出，為了因應除役工作，台電公司目前正在推動用過燃料乾式貯存計畫，這項技術專業、成熟又安全，是全世界普遍採用的做法，請大家不用擔心，並多多給予支持。

驚嘆號說故事劇團以節約能源和乾式貯存計畫為故事主軸，用淺顯易懂、生動詼諧的方式，讓鄉親了解節約能源的方法以及乾式貯存設施的原理。萬里區老人會理事長張慶傳表示，輕鬆有趣的故事編排，讓鄉親了解乾貯的意涵，也了解除役進度，讓鄉親安心。

核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供
核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供
核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供
核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供
核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供
核二2號機明年3月除役，音樂會說明除役4階段要鄉親安心。圖／核二廠提供

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