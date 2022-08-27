新北古蹟日今揭幕 板橋放送所晚間點亮古蹟

新北市定古蹟台北放送局板橋放送所今、明兩日舉辦竣工活動，為新北市全國古蹟日活動打頭陣。今晚由當代傳奇劇場演出《仲夏夜之夢》，並進行古蹟點燈儀式，文化局龔雅雯局長表示，板橋放送所竣工為新北古蹟日揭開序幕，今起至9月25日推出系列活動。

新北市文化局今與現場民眾於板橋放送所點亮古蹟，新北市陳純敬副市長表示，板橋放送所110年爭取到古蹟本體修復預算達6600萬元，市府籌措其中經費3630萬元。新北市自升格推動BOT，文化資產也藉由引進民間資源進行活化，例如新北市眷村文化園區空軍三重一村已於今年4月13日的甄審會選出最優申請人，板橋放送所也徵選出當代傳奇劇場進駐營運。明年園區開放將有光影數位劇場、板橋故事屋、親子劇場、舞者Café等藝文空間。