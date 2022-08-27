新北辦理深坑好多福 每周六夜間光雕至下月24日
新北市政府今舉辦2022新北深坑好多福「老街吃貨擂台賽」，現場吸引近百人挑戰。傍晚結合光雕、歷史、真人互動的深坑夜間光影劇場也有首映秀，夜間光影劇場自9月10日起至9月24日，每週六晚間19點至20點，將在深坑老街大樹下至舊分駐所演出。
經發局長何怡明表示，今年新北深坑好多福打造適合大、小朋友同歡活動，老街吃貨擂台賽號召全台吃貨，現場挑戰者使出渾身解數，知名YouTuber吃貨豪豪一同爭奪老街最會吃、吃最快老街吃貨稱號。
冠軍神預測活動也吸引民眾參加，為自己預測的冠軍加油打氣，經過一番激烈競爭後，第一屆老街吃貨擂台賽冠軍及亞軍分別是來自南港區的艾里斯、艾倫，各自勇奪得1萬元及5千元獎金。季軍則是來自萬華區的傑克獲得3千元獎金。
艾里斯表示，透過YouTuber吃貨豪豪臉書得知吃貨擂台賽，也覺得深坑臭豆腐、豆腐冰淇淋等真的很好吃。另外，深坑好多福也結合新北行動支付辦理打卡活動，下載APP於老街活動現場掃描QRcode，就可獲100元點數，現場即可折抵消費使用。
吃貨擂台賽結束後，緊接著夜間光影劇場首映亮相，帶領民眾穿梭時空，深坑四寶及代表在地居民的大樹伯，透過光雕投影在老街建築物及地面，活潑可愛的角色活靈活現，搭配生動趣味的真人秀互動，夜間光影劇場自9月10日起至9月24日，每週六晚間19點至20點，將在深坑老街大樹下至舊分駐所演出，活動無需報名，歡迎大家踴躍參加。
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