金山甘藷季千人焢窯體驗田園生活 今晚還有星光電影院
「新北健康三寶」甘藷產地推廣，今天下午在金山區玉爐路旁舉辦「金山焢窯點藷成金」，副市長陳純敬與超過千位民眾一同焢窯體驗田園生活，邀請大家到北海岸來趟「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。
陳純敬表示，8月是金山區特產甘藷的產季開始，而新北甘藷之所以這麼好吃，主要是種植在緊鄰大屯山的北海岸，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩，甜度特別高。
金山區長廖武輝說，在暑假最後一個周末，有許多民眾攜家帶眷來參加焢窯活動，活動會場除了有親子農田挖甘藷體驗、舞台六藝劇團兒童劇場表演、MOMO家族互動活動及甘藷闖關活動等外，還有體驗利用廢棄甘藷製作的天然無毒蠟筆DIY彩繪涼扇，今晚更有許多親子共同欣賞星光電影院。
農業局長李玟表示，今年特別挑選新北市熱門遊玩景點北海岸，在涼爽的夜晚舉辦「北海夜金閃閃」系列活動，從淡水漁人碼頭煙火、瘋草里大咬運動會系列，到金山及三芝的光影藝術裝置，以及今天星光焢窯及電影院，大家都玩得十分開心。
9月3日至4日捷運善導寺站旁的「台北市希望廣場」，9月7日至8日府中站「板農大樓走廊」，都能夠買到在地青農、農友生產最新鮮最對時的「新北健康三寶」甘藷，現場包含各式新鮮農產品，還有甘藷藷片等加工品美食。
社會局長張錦麗說，今年金山焢窯還有更特別的就是金山區公所與社會局合作利用焢窯宣導性別平等，加強宣導焢窯不論性別都可以獨立完成堆窯、燒窯、封窯及悶燒等工作，利用焢窯等待的時間至每個窯區做性平宣導。
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