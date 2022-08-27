金山甘藷季千人焢窯體驗田園生活 今晚還有星光電影院

「新北健康三寶」甘藷產地推廣，今天下午在金山區玉爐路旁舉辦「金山焢窯點藷成金」，副市長陳純敬與超過千位民眾一同焢窯體驗田園生活，邀請大家到北海岸來趟「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。

陳純敬表示，8月是金山區特產甘藷的產季開始，而新北甘藷之所以這麼好吃，主要是種植在緊鄰大屯山的北海岸，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩，甜度特別高。

金山區長廖武輝說，在暑假最後一個周末，有許多民眾攜家帶眷來參加焢窯活動，活動會場除了有親子農田挖甘藷體驗、舞台六藝劇團兒童劇場表演、MOMO家族互動活動及甘藷闖關活動等外，還有體驗利用廢棄甘藷製作的天然無毒蠟筆DIY彩繪涼扇，今晚更有許多親子共同欣賞星光電影院。

農業局長李玟表示，今年特別挑選新北市熱門遊玩景點北海岸，在涼爽的夜晚舉辦「北海夜金閃閃」系列活動，從淡水漁人碼頭煙火、瘋草里大咬運動會系列，到金山及三芝的光影藝術裝置，以及今天星光焢窯及電影院，大家都玩得十分開心。

9月3日至4日捷運善導寺站旁的「台北市希望廣場」，9月7日至8日府中站「板農大樓走廊」，都能夠買到在地青農、農友生產最新鮮最對時的「新北健康三寶」甘藷，現場包含各式新鮮農產品，還有甘藷藷片等加工品美食。