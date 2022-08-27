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「鞋助」在地弱勢孩童 新北議員攜手企業愛心捐款贈鞋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員王威元表示，為了幫助弱勢小朋友，這次將攜手威爾嘉董事長張美興，今天帶著25位孩子，到奇摩吉中央店，選購自己喜愛的球鞋。圖／王威元提供
新北市議員王威元表示，為了幫助弱勢小朋友，這次將攜手威爾嘉董事長張美興，今天帶著25位孩子，到奇摩吉中央店，選購自己喜愛的球鞋。圖／王威元提供

暑假即將結束，但不少弱勢家庭為了開學買東西煩惱。新北市議員王威元表示，為了幫助弱勢小朋友，這次將攜手威爾嘉董事長張美興，今天帶著25位孩子，到奇摩吉中央店，選購自己喜愛的球鞋，讓孩子能在開學前，穿上一雙新球鞋，迎接新學期。

威爾嘉董事長張美興表示，自己時常關注婦幼議題，加上和王威元是多年好友關係，希望能實踐企業責任，為在地弱勢孩童盡一份心力。

王威元則表示，為了讓活動順利進行，趁疫情趨緩之際，攜手在地企業，向社會表達愛心與能量。本次贈鞋活動，有25位幸運的孩子，可以在鞋店挑選自己喜歡的鞋子，相信每位孩子都會很開心。

王威元表示，事先已先聯繫新北家扶中心，得知孩子們開學前最想得到什麼禮物，就是能有一雙好走的球鞋。所以與張美興發起了捐贈鞋子的活動，讓孩子不管是上下學的路途、或是在校園盡情奔跑，穿上新鞋也能追逐夢想，孩子可以勇敢地朝標桿直跑，相信孩子也一定可以感受到社會的溫暖。

新北市議員王威元表示，為了幫助弱勢小朋友，這次將攜手威爾嘉董事長張美興，今天帶著25位孩子，到奇摩吉中央店，選購自己喜愛的球鞋。圖／王威元提供
新北市議員王威元表示，為了幫助弱勢小朋友，這次將攜手威爾嘉董事長張美興，今天帶著25位孩子，到奇摩吉中央店，選購自己喜愛的球鞋。圖／王威元提供

威爾 家扶中心

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