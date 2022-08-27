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城市美學太掉漆 議員揭：北市新人跨縣市登記結婚

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
士林戶所的結婚背板 Love in ShiLin美式鄉村進行曲，議員認為較受到新人喜歡。圖／北市民政局提供
士林戶所的結婚背板 Love in ShiLin美式鄉村進行曲，議員認為較受到新人喜歡。圖／北市民政局提供

結婚是終身大事，台北市戶政事務所提供結婚背板，給登記結婚的新人拍照留念。台北市議員許家蓓指出，北市戶所結婚背板美感不一，有的設計太簡陋，新人不喜歡，改而到其他行政區去登記，甚至寧可跨縣市登記結婚，造成北市設籍新人和各行政區受理結婚登記的對數，出現落差。民政局坦言因預算不多，僅簡單布置背板，會著手改進。

據統計，北市110年，設籍士林區的新人共有1330對，在士林戶政事務所登記結婚的新人卻有3752對，差距達2千多對新人。設籍北投區的新人有1094對，但在北投戶所登記結婚的新人僅838對。

許家蓓說，會有這樣的差距，她認為主要是因各戶所結婚背板設計的美感不一，她實地了解，像是士林區、信義區戶所結婚背板設計較典雅，新人偏好到這兩個戶所登記，但部分戶所結婚背板的設計較簡陋，讓柯文哲的城市美學成空談。

許家蓓說，美感雖然比較主觀，但結婚背板應該加入在地元素，她舉高雄市為例，最近配合文博會，針對20個戶政事務所的結婚背板進行大改造，邀請年輕設計師並納入在地元素，像是岡山就有可愛的羊肉爐意象；旗津則有海洋意象，甚至有全國首創的虛擬攝影棚，新人可抽換國內外各景點，讓新人留下美好回憶，也鼓勵年輕設計師創作。但反觀台北市，僅有萬華戶所背板融入在地元素。

議員林世宗也認為，少子化下，登記結婚是大事，應讓新人留下美好回憶，但北市的結婚背板顯得敷衍，大多數的鳥所乏善可陳，氛圍要改一下，不要搞得像去除戶。

北市民政局長藍世聰指出，北市戶所的結婚專區，因預算不多，有的是簡單布置，若從數字來看，的確造成很大影響 ，他坦言結婚專區應該與北市美學辦公室合作，不能輸給其他縣市，會立即著手處理，讓12個行政區，都可讓新人選擇來結婚登記。

議員認為高雄市青年局設計的結婚背板，融入在地元素。圖／議員許家蓓提供
議員認為高雄市青年局設計的結婚背板，融入在地元素。圖／議員許家蓓提供

結婚 新人 北市

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