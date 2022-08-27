淡水河垃圾擱淺三重、新莊沿岸 新北加強巡查

淡水河的垃圾會因潮汐逆流而上，堆積在左岸新莊、三重沿岸；新北市環保局今天表示，會加強巡查垃圾擱淺熱點，發現有環境污染狀況，通知河川管理機關限期改善。

環保團體24日公布今年4月模擬淡水河垃圾漂流實驗結果，發現垃圾並不完全沿河道「順流而下」，反而會因為潮汐「逆流而上」。淡水河以新莊、三重沿岸為漂流垃圾擱淺熱點。

澄洋環境顧問執行長顏寧認為，風與潮汐會造成實驗模擬生活垃圾的木片，堆積在少數熱點，本次結果大多數木片堆積在淡水河左側新莊、三重沿岸，同時也發現許多垃圾、死魚等，建議主管機關可納入熱點加強清理。

新北市府環保局今天告訴中央社記者，環保局每月依河川列管等級巡檢1至4次不等，如行水區域有遭棄置廢棄物或其他致污染水體、市容環境等，將先電話通知河川管理機關限期改善。

環保局說，淡水河系依河段權管機關，分屬經濟部水利署第10河川局、新北市政府水利局高灘地工程管理處、行政院農業委員會林務局、新北市政府農業局，如未於期限內改善，環保局將依廢棄物清理法處理。

環保局說，針對本次模擬淡水河垃圾漂流實驗結果，環保局會納入巡查熱點，同時告知河川管理單位加強清理。