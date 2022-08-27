城市博覽會屢遭質疑 柯文哲：交班政策才能延續

台北城市博覽會今天正式開幕，但因花費8千萬預算屢遭質疑。台北市長柯文哲說，城市博覽會有個最大的目的是資料的整理，他把政策和市民交班，之後不管誰當市長政策才能延續，而有議員質疑地下停車場漏水，柯文哲說漏水和他有什麼關係，「不是辦這個才漏水的」，是本來就要整修。

柯文哲說，城市博覽會最大目的是資料的整理，他常說政治要倡導，把TOD（大眾運輸導向型發展）、EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）向市民交班，之後不管誰當選市長政策才能延續，他很強調要建立SOP（標準作業程序）系統，利用博覽會把北市這8年來所有東西分門別類做個整理，不過光是社會住宅就要講兩小時，大家可以放鬆心情看多少算多少。

台北市議員陳怡君昨說城市博覽會花8千萬但內容比高中生展覽還空洞，地下停車場還漏水。柯文哲說，地下室漏水和他有什麼關係，不是因為辦展覽會才漏水的，本來就要整修，而資料的整理其實很花錢，先進國家都很注重資料整理，應該要成為尊重、注重、資料整理的一個國家。

副市長黃珊珊說，漏水跟展覽沒關係，漏水是硬體部分，一件好事不需要每天找跟不相關的事，有何意見都接受，但希望外界把博覽會當成好事來看。

有逛展民眾反應博覽會動線紊亂，黃珊珊說本來就是設計不要按照展區號碼從頭走到尾，而是可按照自己意願參觀，是故意設計不在同一地方出去，讓參觀者可以自由選擇，若看到某展區很多人，可以先去別的展區。

柯文哲和黃珊珊下午化身導覽員，柯文哲替學生導覽，黃珊珊則先後替親民黨副主席張昭雄夫妻及北市12區里長聯誼會解說。被問到兩人為什麼不一起導覽，柯文哲說他和黃珊珊重複沒有意義，各自帶團會有更多市民餐與，黃珊珊對市政很熟悉，可以用自己的角度講解，他也鼓勵北市府每位局長都來帶一團。

黃珊珊幫里長導覽引發外界質疑行政不中立。黃珊珊說這是她的工作，難道工作最後一天要放假或睡覺？這個早就安排好了，大家不該政治操作，博覽會是台北盛事也是好事，每個人都想成跟私利有關，沒必要也對北市公務員不公平。