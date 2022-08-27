黃偉哲與「救援小英雄」宣導用路安全 提台南交通解方

台南市交通局兒童交通安全營報名秒殺，50組親子報名很快就額滿，與人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊一起闖關，從遊戲中培養孩童正確的用路觀念。台南市長黃偉哲化身交通大使，也談交通願景，長期計畫是教育從小紮根，讓孩子從小養成正確交安習慣，短期會增加停車空間及加強取締違規，多方提升用路人的交通便捷度。

黃偉哲表示，活動緣起是希望交通安全的教育能夠從小扎根開始，很多人說台南交通事故發生多，要從治標治本都要做，短期透過社會教育及開罰的方式來處理，但治本的方式，還是希望能夠從兒童教育著手，讓小朋友在幼兒園或小學的時期就有交通安全觀念，將來長大騎車或開車，自然地內化為生活習慣的部份。

黃偉哲說，短期目標從增加停車位、增加馬路、做好路平及違規開罰等多管齊下讓交通更好，大家一定感覺的到有時候上班一趟路，路邊就好幾趟事故，為什麼會這樣子？台南是古都道路先天條件較窄，又沒有捷運，交通量也很大，但台北市有捷運道路相對比較寬，內湖交通卻也成無解，成為市長參選人彼此較勁，相對而言台南還是有改善機會，當選後加速道路開闢及捷運開通，停車空間的增加及立體停車空間的建置，讓停車周轉更有效率，讓民眾捷運開通後減少開車及騎車的機會，對於環境對於交通量對於市民行的便利，都能有所提昇。

交通局長王銘德表示，交通安全營活動規劃了人氣卡通波力場景，讓小朋友化身救援小英雄進行闖關，共有四大主題關卡，包括小小交警出任務、交通標誌拼拼樂、遵守交通我最行、我會安全過馬路。希望藉由寓教於樂的闖關方式，讓小朋友識別交通標誌及交警的交通指示，並學習如何安全的過馬路。