Esports今辦成果發表 電競不再只是打電動

新北市為期6個月的「Esports未來之星」電競課程今舉辦成果發表，透過學員心得分享、實作賽事展示培訓成果，並由經發局長何怡明頒發結業證書，肯定32位學員認真投入電競課程。經發局長何怡明表示，電競不再只是打電動，而是完整產業鏈。

經發局長何怡明表示，電競不再只是刻板印象中的「打電動」，而是具有完整的產業鏈，包含了賽事經營、品牌行銷、直播平台、主播賽評等，因此新北市於107年即在三重成立340坪的「新北電競基地」，是國內第一個由政府開辦培育電競專才的基地，提供優質的電競設備及空間，展現對於電競產業的重視。

Esports未來之星成果發表，現場還有學員規劃實作賽事「2022世界計畫節奏舞台」，是一款音樂節奏類型手機遊戲，學員自主籌辦電競企劃賽事、洽談遊戲合作廠商、尋求廠商贊助、規劃賽制、行銷宣傳等，吸引許多民眾報名參賽，今日在新北電競基地舉行線下總決賽，展現學習成果。

經發局補充，Esports未來之星規劃未來企劃之星、主播賽評接班人、電競OB學院、虛擬設計電繪、虛擬設計動捕、XR整合虛幻引擎、XR整合後期製作、技能實作直播技術整合八大主題課程。新北市電競課程首度邀請專業講師授課，增進電競硬底子實力。