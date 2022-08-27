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蘆洲民義段都更案10年後終完工 住戶年底入新厝

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（前排右三）今天出席感恩團聚活動，並與更新會理事長劉有祺（前排左二）一起種下象徵團結希望的「同心樹」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（前排右三）今天出席感恩團聚活動，並與更新會理事長劉有祺（前排左二）一起種下象徵團結希望的「同心樹」。記者江婉儀／攝影

新北市三蘆地區海砂屋多，但因整合困難，推動速度慢。新北市都更處指出，蘆洲民義段都更案歷經10年，住戶預計在今年底搬入新家，也是新北自主更新案首例成功案件，都更處表示，目前審議中有8案、核准更新會立案共46案。

蘆洲民義段基地面積約700平方公尺，基地位於蘆洲區水湳街及三民路110巷所圍街廓內，屋齡29年，更新前為3棟5層樓高的海砂屋，戶數共計10戶，更新後為1棟地下3層、地上13層的住宅大樓，共23戶，可提供19輛汽車、19台機車停車位。2020年2月18日開始拆除，預計今年底完工，住戶可搬入新家。

自力更新會理事長劉有祺指出，社區被鑑定為海砂屋後，原本的營造廠早已倒閉，建商也不知去向，社區當時也試著尋找建商投資卻音訊全無，當時對都更都不清楚，直到找上市府，由新北都更學會介入輔導，更新之路才上軌道。

新北市長侯友宜今天出席感恩團聚活動，接受社區小朋友致贈親手繪製的卡片，並與劉有祺一起種下象徵團結希望的「同心樹」，祝福住戶們即將搬入安全舒適的新家。侯友宜表示，新北多元都更已核准760案，危老都更新標準將在9月實施，目前已有213戶申請，希望更多危老房屋來申請。

都更處表示，截至8月統計，多元都更總申請數有1167件，累計核准數760件；侯友宜任內申請數共812件，核准數611件。另外，目前蘆洲民義段是自主更新案成功首例，8案在更新規劃審議階段，4更新會立案已有46案，社區正努力整合中。

蘆洲民義段都更案歷經10年，住戶預計在今年底搬入新家。記者江婉儀／攝影
蘆洲民義段都更案歷經10年，住戶預計在今年底搬入新家。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席感恩團聚活動，接受社區小朋友致贈親手繪製的卡片。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席感恩團聚活動，接受社區小朋友致贈親手繪製的卡片。記者江婉儀／攝影
蘆洲民義段基地位於蘆洲區水湳街及三民路110巷所圍街廓內，2020年2月18日開始拆除，預計今年底完工，住戶可搬入新家。記者江婉儀／攝影
蘆洲民義段基地位於蘆洲區水湳街及三民路110巷所圍街廓內，2020年2月18日開始拆除，預計今年底完工，住戶可搬入新家。記者江婉儀／攝影

新北市長 都更 侯友宜

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