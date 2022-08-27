板橋社宅擬標售遭質疑 侯友宜：已在第一時間澄清

新北板橋一處公辦都更案部分戶數原規畫「來青」社宅，但傳出市府認為因不符合效益而要標售。民進黨新北市長參選人林佳龍表示，一定要捍衛青年勞工有房住，新北市長侯友宜指出，財政局已在第一時間澄清。

侯友宜今天出席「蘆洲民義段海砂屋自主都更案」團圓感恩活動，針對板橋社會住宅傳出朱規侯不隨，社宅會被標售出去，還有林佳龍警告板橋社宅不能賣，侯友宜表示，財政局、城鄉局已經多次說明，新北所有社宅都按照既定步驟，用多元方式來達成讓社宅目標。

侯友宜指出，興建完工中到明年有1.1萬戶，中長期可從各地拿回公益空間，總規劃4.5萬戶，也會達成中央給新北的目標數量，租金補貼也有3.2萬戶，包租代管近8千戶，社宅內以多元方式做，例如青銀共居、日照、公托、兒少服務、心理衛生諮詢等，新北市社宅不只是住宅，是共同營造社區安全安心的環境。

財政局回應，早在今年6月有相關民間團體就此事表達關心時，當時即已明確說明，板橋民權段公辦都更案目前還在驗屋階段，預計要到年底才會交回給市府，明年才會有政策討論。目前並無出售計畫，將待點交完成後做最妥適的規劃安排。

另外，有議員質疑說新莊跟汐止都有「都更保留戶」，為什麼不能拿來當社宅用。城鄉局長黃國峰表示，汐止智興段目前尚未動工、新莊文德段及土城運校段今年動工，完工期程都是3年後，目前新北市府已與中央合作規劃4.5萬戶，超出中央訂定的3.5萬戶目標，包括塭仔圳重劃、蘆南蘆北等，屆時會再與中央評估是否有新增需求。